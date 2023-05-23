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三峽警瓦解竹聯幫明仁會據點 抓28人現場竟還有國中生
20歲綽號阿祥的男子，今年2月在竹聯幫仁堂明仁會三峽分會所開設推筒子職業賭場賭博，輸掉150萬無力還債，遭三峽分會簡姓前副分會長等6人擄走逼簽150萬本票後獲釋。案經警方獲報蒐證數月，於今天凌晨直搗三峽分會據點逮捕簡男等28人，查扣毒品、刀械帶回偵辦，警詢後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財及侵占等罪移送涉案簡等6人，另3人則依毒品罪嫌移送法辦。
據了解，阿祥今年2月被朋友帶往竹聯幫仁堂明仁會三峽分會所開的推筒子職業賭場賭博，他前後欠下150萬元賭債無力還債。今年2月三峽分會簡姓前副分會長（27歲）、率同旗下幫眾劉男（22歲）、丁男（25歲）、許男（21歲）、劉男（23歲）、王男（22歲）、等人將阿祥擄走控制其人身自由，強搶他手機及車輛，甚至傳訊息給阿祥母親威脅恐嚇「如果籌不出錢就會對她兒子不利」。
阿祥被黑幫幫眾拘禁1天，簽下150萬本票後才釋放，但簡男仍派出其係小弟，每日騎車尾隨阿祥，藉此逼迫他就範趕緊還債，事後阿祥忍不住只好向警方報案。
警方獲報派員監控蒐證數月，今天凌晨見時機成熟，持搜索票直搗明仁會三峽分會位於新北市三峽區民族路據點，赫見現場還有國中生在內，查扣70多公克毒品K他命，彈簧刀及塑膠警棍等證物，連同簡男等28人一併帶回偵辦。警詢後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財及侵占等罪嫌將簡男等涉案6人移送法辦，另鄭姓少年、李男、謝男則因持毒移送法辦。
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