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屏東版超商浩克持利剪刺傷店員遭逮 地院今裁准羈押

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣車城鄉1名彭姓男子昨天清晨6點左右，持利剪刺傷店員頭、手，警方獲報循線逮人，詢後移送，經屏東地檢署訊後，認定彭男涉嫌殺人未遂等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向屏東地方法院聲請羈押，法官今凌晨裁准。

檢方指出，桃園20日發生浩克超商砸店攻擊事件，未料隔日屏東縣車城鄉再有超商店員遇襲，1名彭姓男子21日清晨6點左右取走店內商品，未結帳即離去，經店員發現阻止，他竟持剪刀刺向該店員頭部，造成對方頭部左側受傷出血後逃逸。

檢方表示，為避免模仿效應發生類似案件，昨天獲報後立即循線採證，研判彭嫌逃逸路線，由恆春與枋寮警分局共同圍捕，同日中午在枋寮將彭嫌逮捕到案，訊後認定彭男涉殺人未遂等犯罪嫌疑重大，且無固定住居所有逃亡之虞，向地院聲請羈押，法官於今日凌晨裁准。

屏東縣車城鄉出現超商浩克，彭男持利剪刺傷店員遭逮，屏東地院今凌晨裁准羈押。圖／警方提供
屏東縣車城鄉出現超商浩克，彭男持利剪刺傷店員遭逮，屏東地院今凌晨裁准羈押。圖／警方提供
屏東縣車城鄉出現超商浩克，彭男持利剪刺傷店員遭逮，屏東地院今凌晨裁准羈押。圖／警方提供
屏東縣車城鄉出現超商浩克，彭男持利剪刺傷店員遭逮，屏東地院今凌晨裁准羈押。圖／警方提供

屏東縣 殺人 超商

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