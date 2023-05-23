屏東版超商浩克持利剪刺傷店員遭逮 地院今裁准羈押

屏東縣車城鄉1名彭姓男子昨天清晨6點左右，持利剪刺傷店員頭、手，警方獲報循線逮人，詢後移送，經屏東地檢署訊後，認定彭男涉嫌殺人未遂等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向屏東地方法院聲請羈押，法官今凌晨裁准。

檢方指出，桃園20日發生浩克超商砸店攻擊事件，未料隔日屏東縣車城鄉再有超商店員遇襲，1名彭姓男子21日清晨6點左右取走店內商品，未結帳即離去，經店員發現阻止，他竟持剪刀刺向該店員頭部，造成對方頭部左側受傷出血後逃逸。