否認「大小姐擋疫苗」 陳時中控吳子嘉造謠

陳時中（左）今協同律師黃帝穎（右）到台北地方檢察署按鈴申告，針對吳子嘉20日於電台節目的言論，提出刑事告訴與民事求償。記者／房荷庭攝影 針對媒體人吳子嘉日前指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長Ａ了一億美元」、「封存合約年限卅年」，衛福部前部長陳時中昨協同律師、並代行政院前院長蘇貞昌到台北地檢署按鈴，對吳子嘉提出刑事誹謗告訴及民事求償各一千萬元，求償所得將全數捐贈社福團體。

至於鴻海創辦人郭台銘在臉書公布購買ＢＮＴ疫苗過程，透露總統府前秘書長李大維曾致電：「這個大小姐說，你還是不要買了。」陳時中昨天受訪表示，自己沒聽過這種話，李大維是外交官、也是政務官，不會這樣講話。

陳時中說，希望盡早公布購買疫苗合約的保密協定；保密期間不一，有五年、七年和十年，而ＢＮＴ疫苗是簽署十年保密協定。媒體問，合約有沒有可能在明年一月前公布？陳時中回應，現在疫情已過、疫苗也沒有搶購風潮，若可即時解密，對事實的澄清相信有所助益。

衛福部次長王必勝也表示，吳子嘉說法完全沒有實證、沒有根據，衛福部正討論由哪個單位出面提告。