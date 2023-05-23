快訊

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認「大小姐擋疫苗」 陳時中控吳子嘉造謠

聯合報／ 記者王聖藜房荷庭李青縈邱宜君／台北報導

陳時中（左）今協同律師黃帝穎（右）到台北地方檢察署按鈴申告，針對吳子嘉20日於電台節目的言論，提出刑事告訴與民事求償。記者／房荷庭攝影
陳時中（左）今協同律師黃帝穎（右）到台北地方檢察署按鈴申告，針對吳子嘉20日於電台節目的言論，提出刑事告訴與民事求償。記者／房荷庭攝影
針對媒體人吳子嘉日前指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長Ａ了一億美元」、「封存合約年限卅年」，衛福部前部長陳時中昨協同律師、並代行政院前院長蘇貞昌到台北地檢署按鈴，對吳子嘉提出刑事誹謗告訴及民事求償各一千萬元，求償所得將全數捐贈社福團體。

至於鴻海創辦人郭台銘在臉書公布購買ＢＮＴ疫苗過程，透露總統府前秘書長李大維曾致電：「這個大小姐說，你還是不要買了。」陳時中昨天受訪表示，自己沒聽過這種話，李大維是外交官、也是政務官，不會這樣講話。

陳時中說，希望盡早公布購買疫苗合約的保密協定；保密期間不一，有五年、七年和十年，而ＢＮＴ疫苗是簽署十年保密協定。媒體問，合約有沒有可能在明年一月前公布？陳時中回應，現在疫情已過、疫苗也沒有搶購風潮，若可即時解密，對事實的澄清相信有所助益。

衛福部次長王必勝也表示，吳子嘉說法完全沒有實證、沒有根據，衛福部正討論由哪個單位出面提告。

陳時中 疫苗 吳子嘉

延伸閱讀

陳時中指控吳子嘉造謠 否認「大小姐阻擋採購疫苗」說法

衛福部也要告吳子嘉？ 王必勝：已經在討論

影／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

吳子嘉稱採購BNT貪污1億美元 疾管署：絕無不法

相關新聞

否認「大小姐擋疫苗」 陳時中控吳子嘉造謠

針對媒體人吳子嘉日前指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長Ａ了一億美元」、「封存合約年限卅年」，衛福部前部長陳時中昨協同律師、並代...

行車糾紛 下班警怒追撞翻民眾車

彰化縣警田中分局源泉派出所邱姓警員，前天下班後駕車行經南投名間鄉，與張姓民眾發生行車糾紛，邱涉駕車一路尾隨對方三公里並五...

黑吃黑！嘉義男持刀架脖搶毒品 還到墾丁狂歡拜土地公

嘉義縣傳毒品交易黑吃黑，一名男子透過網路販毒，與買方約在番路鄉半天岩山區道路交易，交易過程中，突然有人拿出藍波刀架住賣方...

彰化警競駛追撞民車記大過移送法辦 所長與分局長連座懲處

彰化縣田中警分局邱姓警員昨天勤餘駕車行經南投名間員集路，疑與張姓男子發生行車糾紛，邱男與張男一路競駛追逐，導致張男小客車...

陳時中指控吳子嘉造謠 否認「大小姐阻擋採購疫苗」說法

吳子嘉於本月20日在電台節中說「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」，衛福部前部長陳時中今協同律師，也替前行政院長蘇貞昌...

板模工在家自學種大麻百株市值560萬 茂盛頂天如室內森林

桃園市蕭姓男子在家種大麻，不少大麻高度頂到天花板，生長茂盛如「室內森林」，刑事局搜出市值約560萬元的112株大麻，拘提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦