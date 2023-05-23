行車糾紛 下班警怒追撞翻民眾車

田中警分局警員（右車）前晚下班後疑發生行車糾紛，竟駕車尾隨多次追撞，將對方車輛撞到邊坡後翻覆。圖／民眾提供 彰化縣警田中分局源泉派出所邱姓警員，前天下班後駕車行經南投名間鄉，與張姓民眾發生行車糾紛，邱涉駕車一路尾隨對方三公里並五次追撞，最後將張連人帶車撞到邊坡後翻覆，兩人均受傷。南投警方調查後將兩人依公共危險罪嫌送辦，彰化縣警方認定邱行為失當，火速記一大過並調整服務區域，田中分局長與源泉派出所也遭連坐處分。

警方調查，四十三歲邱姓警員前天下班要返家，傍晚六時許開車行經南投名間員集路，疑因會車與六十四歲張姓男子的自小客車發生行車糾紛；邱攔車理論未果，一路尾隨，與張在道路追逐競駛，還追撞張的座車後方多次，張男轎車最後失控碰觸邊坡後翻車，人受到輕傷；邱見張翻車，還走到張男車旁要張下車。

南投警方獲報到場，確定二人都未喝酒，但發現邱男警職身分，張指控邱駕車追撞他五次，害他失控撞上山坡翻車，提告殺人未遂、傷害、妨害自由及毀損告訴。邱也提告張男毀損、傷害。

南投警方認為兩人故意競速、追逐，多次碰撞至發生交通事故，依道路交通管理處罰條例舉發，並依公共危險罪函送檢方偵辦。

田中警分局昨中午說，邱員稱張擦撞他的左後視鏡，要求張下車處理，但張逕自離去；認為對方肇事逃逸，才打電話請同事支援，並開車尾隨要攔停；因張駕車忽左忽右、忽快忽慢，又急煞，才會追逐近三公里後撞上對方。

彰化縣警局認為邱下班後發生行車糾紛，未報警卻自行與民眾競駛，涉犯公共危險罪，火速記一大過處分，調整服務地區；源泉派出所長督導不周，記過一次調非主管職，田中分局長申誡二次。後續全力配合南投檢警依法偵辦。