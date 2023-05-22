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黑吃黑！嘉義男持刀架脖搶毒品 還到墾丁狂歡拜土地公

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣傳毒品交易黑吃黑，一名男子透過網路販毒，與買方約在番路鄉半天岩山區道路交易，交易過程中，突然有人拿出藍波刀架住賣方脖子，把數十公克K他命都搶走，男子氣得報案，警方循線追查逮捕3人，昨依強盜等罪嫌移送法辦，也持續追查另名嫌犯。

販賣K他命的男子稱，日前在網路上認識1名網友，向他聯繫想買三級毒品K他命，雙方約定在番路鄉半天岩山區道路交易，沒想到對方來了4個人，其中1人還拿刀子架在他脖子上，身上K他命數十公克、手機及機車鑰匙都被搶走，頸部、手部都被割傷。

據了解，4人得逞後就駕車逃逸，到屏東縣內四處躲避查緝，還到土地公廟拜拜，嘉義縣中埔分局與屏東縣恆春分局循線跟監，昨天下午4點多逮捕3名嫌犯，他們當時正在墾丁一處土地公廟前參拜神明；警方笑稱，可說是神明有保佑，讓嫌犯順利落網。

中埔分局偵查隊隊長朱政丞說，現場查扣毒品K他命、藍波刀1把及手機等證物，經查其中1名犯嫌另涉嫌過失傷害通緝，全案依強盜案、違反毒品危害防制條例、過失傷害通緝移送嘉義地檢署偵辦，並將持續追查另一名在逃的犯嫌，釐清相關案情經過。

嘉義傳出毒品黑吃黑，男子交易毒品遭持刀搶劫。記者黃于凡／翻攝
嘉義傳出毒品黑吃黑，男子交易毒品遭持刀搶劫。記者黃于凡／翻攝
嘉義傳出毒品黑吃黑，男子交易毒品遭持刀搶劫。記者黃于凡／翻攝
嘉義傳出毒品黑吃黑，男子交易毒品遭持刀搶劫。記者黃于凡／翻攝

毒品 屏東縣 嘉義

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