黑吃黑！嘉義男持刀架脖搶毒品 還到墾丁狂歡拜土地公

嘉義縣傳毒品交易黑吃黑，一名男子透過網路販毒，與買方約在番路鄉半天岩山區道路交易，交易過程中，突然有人拿出藍波刀架住賣方脖子，把數十公克K他命都搶走，男子氣得報案，警方循線追查逮捕3人，昨依強盜等罪嫌移送法辦，也持續追查另名嫌犯。

販賣K他命的男子稱，日前在網路上認識1名網友，向他聯繫想買三級毒品K他命，雙方約定在番路鄉半天岩山區道路交易，沒想到對方來了4個人，其中1人還拿刀子架在他脖子上，身上K他命數十公克、手機及機車鑰匙都被搶走，頸部、手部都被割傷。

據了解，4人得逞後就駕車逃逸，到屏東縣內四處躲避查緝，還到土地公廟拜拜，嘉義縣中埔分局與屏東縣恆春分局循線跟監，昨天下午4點多逮捕3名嫌犯，他們當時正在墾丁一處土地公廟前參拜神明；警方笑稱，可說是神明有保佑，讓嫌犯順利落網。