警涉開不實罰單收賄還受訓可升官 警署：依法處理

新北市警察局1名廖姓員警因涉開不實罰單遭起訴，他現於中央警察大學受訓且可能升警官，外界質疑不公。對此，警政署今天說，目前案件仍在審判中，若判決有罪將依法處置。

新北地檢署去年偵辦北部員警涉嫌開立不實吊銷牌照罰單收賄案，包括數名新北警涉案。其中1名廖姓員警羈押獲釋後，目前在警大受訓預備分發警官。外界質疑此情形讓其他守法員警情何以堪，有些基層員警建議應不予受訓任官。

對此，警政署今天告訴中央社記者，涉案廖姓員警是在案發前就通過公務人員三等特考，目前是依相關規定在警大接受訓練階段，由於案件仍在起訴、審判中，尚未判決有罪，並不符合取消受訓資格，警大會在受訓期間加強考核。

警政署指出，這也不代表廖姓員警未來會派任警官，若屆時判決有罪定讞，將會依公務人員任用法進行後續處置。