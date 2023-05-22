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影／潭子因「這原因」傳槍響 台中警2小時逮2男1女查扣槍彈
台中市潭子區今天傳出疑似開槍案，警方2小時內逮捕3名嫌犯，帶回2男1女，查扣槍彈，被害人臉部擦挫傷，警方正追查是否有開槍，初判研判是感情糾紛釀衝突。
今天上午11點40分，中市大雅警分局接獲民眾報案，稱潭子區得天宮前疑似聽到槍聲，分局立即成立專案小組，隨即展開清查，查獲涉案人員共2人，另有一名女子也涉案被帶回調查。
經瞭解，30歲蔡男疑因感情糾紛遭2名男子，21歲郭男和23歲張男約至得天宮談判，後遭2人聯手毆打，2名男子後搭計程車離開，蔡男經檢視並無槍傷，傷勢係遭毆打臉部擦挫撕裂傷，後續送往台中慈濟醫院包紮。
大雅分局2小時內即帶回涉案人等，並於現場起獲一把改造槍支、七顆子彈、一枚彈殼，後續依傷害罪及槍砲彈藥刀械管制條例送請台中地檢署偵辦。
大雅分局偵查隊長陳俊彥正是父喪請假期間，他聽聞轄區發生重大案件，立即投入偵辦犯嫌行動，並順利將2名犯嫌逮捕歸案。
警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。
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