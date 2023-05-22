超商浩克屏東版！ 車城店員遭利剪刺傷10公分 警獲報追緝

超商再被襲擊！屏東縣車城鄉店員遭利剪刺傷，鮮血直流，警獲報循線追緝。圖／警方提供 桃園日前發生浩克超商砸店事件，屏東縣車城鄉今清晨發生類似情況，1名男子因購物未付錢，經店員提醒，竟拿剪刀刺傷對方後逃逸，造成該名店員左側太陽穴、手臂受傷，送醫救治無大礙，警方獲報後已展開調查，循線追緝該名男子到案。

據悉該名男子不是在地人，店員都沒有看過他，他過去也曾在恆春半島口出穢言亂罵人，這次傷害案件，疑導因於該名男子今清晨6點左右，到超商買商品但未至櫃檯結帳，逕自走出店家，待店員追出提醒，卻遭男子以剪刀刺傷，施暴後逃離，利剪則遺留現場。

超商同事表示，第一間先協助同事送往恆春旅遊醫院救治，他的左上臂有深達10公分刺傷、左邊太陽穴也有皮肉傷，流了很多血，所幸是角度問題只有皮肉傷，縫了數針就載他回家休息，「太可惡了，一定要抓到案」，否則不知道下一個被害者是誰。

警方獲報到場協處，協助傷者送醫，現場進行勘查鑑識，尋獲犯案用剪刀1把等證物，經擴大調閱監視器，已鎖定犯嫌身分及交通工具，循逃逸方向將他查緝到案。