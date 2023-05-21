車上拉K開窗飄臭味引警盤查 2男狡辯味道賴不掉栽了

黃姓男子將轎車停在高雄市鳳山區路口紅線，警網趨前查看，見車窗微開，黃和友人蔡姓男子坐在車中，飄散濃濃K味，2人見警靠近，嚇得將K盤朝後座丟，警方開門見山問「你身上K味超重，講話都聞得到」，2人坦承拉K，被搜出14公克卡西酮毒品。

鳳山警分局新甲派出所警員黃冠中、廖翊閔、張景翔，前天上午9時許，巡邏行經鳳山區凱旋路與海洋路口時，見一輛轎車違停在路口紅線處，趨前盤查車主身分時，從前擋玻璃看到駕駛24歲的黃姓男子，突然將可疑物品往後後座丟。

警方見黃的座車車窗微開，飄散一股K味，黃和副駕駛座的28歲蔡姓男子下車，警分聞到2人身上濃濃K他命的臭味，忍不住對黃說：「你身上K味超重耶，講話就聞得到！」蔡見無法瞞過警方，坦承在車內吸食K菸。

警方要求黃將車門打開檢視，發現他將K盤丟在後座，車內發現2包不明結晶體，經檢驗為三級毒品卡西酮，共重14.23公克。

黃、蔡2人坦承吸毒，警方另查出黃無照駕車。當場將2人帶回派出所，依違反交通管理處罰條例第21條第1項第1款以及第56條第1項第1款規定，告發黃無照駕駛及紅線違停2項交通違規；警詢後，另依違反毒品危害防制條例罪將2人移送偵辦。