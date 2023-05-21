失聯移工謊報身分遭識破 警錦上添花再查獲毒品

30歲越南籍失聯移工黎男，昨騎機車經過台南永康違規遭警方攔下，擔心真實身分曝光謊報身分，後遭警方識破，更意外查出毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例及入出國及移民法送辦。

永康分局龍潭派出所警員張文誠昨在永康工業區附近執勤，見黎男騎機車違規，遂攔停盤查身分，發現為越南籍移工，黎稱未帶證件，出示手機內居留證照片供查證，眼尖的張文誠發現該居留證相片長相特徵，根本與黎男不符。

張文誠持續追查，黎後從機車車廂中拿出皮包，拿出自身居留證時，張發現裡面更有2小包毒品安非他命，另查證黎男身分，確認為移民署通報的失聯移工，當場將黎逮捕。