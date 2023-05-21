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失聯移工謊報身分遭識破 警錦上添花再查獲毒品

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

30歲越南籍失聯移工黎男，昨騎機車經過台南永康違規遭警方攔下，擔心真實身分曝光謊報身分，後遭警方識破，更意外查出毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例及入出國及移民法送辦。

永康分局龍潭派出所警員張文誠昨在永康工業區附近執勤，見黎男騎機車違規，遂攔停盤查身分，發現為越南籍移工，黎稱未帶證件，出示手機內居留證照片供查證，眼尖的張文誠發現該居留證相片長相特徵，根本與黎男不符。

張文誠持續追查，黎後從機車車廂中拿出皮包，拿出自身居留證時，張發現裡面更有2小包毒品安非他命，另查證黎男身分，確認為移民署通報的失聯移工，當場將黎逮捕。

永康警分局長甘炎民說，龍潭派出所轄內有永康工業區及永康科技園區二工業區，外籍移工眾多，所內員警經常接觸移工，對方若未帶證件都會落實查察，經查，張文誠平時工作認真，此次能機警識破失聯移工假冒身分，還錦上添花查獲毒品，更是難得。

台南永康警方攔查查獲失聯移工，更起出毒品。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方攔查查獲失聯移工，更起出毒品。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方攔查查獲失聯移工，更起出毒品。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方攔查查獲失聯移工，更起出毒品。記者謝進盛／翻攝

移工 毒品 移民署

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