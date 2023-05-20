炸彈恐嚇信皆境外IP 警：惡作劇續追查

許多民間及官方單位近期皆收到恐嚇信，刑事局指出，去年9月至今共接獲190件，都為境外IP，並稱會在人潮眾多地點如遊樂園等處放炸彈，研判是惡作劇，會過濾文字用語追查。

許多民間及官方單位近期接到恐嚇信，如六福村客服信箱接獲指稱在園區裝5枚炸彈，成功大學、中央大學、自然科學博物館等教育單位近日收到在宿舍、園區內裝炸彈的恐嚇信，教育部部長信箱也收到恐嚇信。

刑事局今天發布新聞資料指出，全台各單位近期接到不明來源的網路恐嚇信，犯嫌揚言在特定時間、地點引爆炸彈，經各地警方清查，均為惡作劇，未發現任何爆裂物。

刑事局表示，犯嫌假冒政治人物、名人或動漫角色及填寫他人電子郵件誤導偵辦，其實是故意引發國內治安騷動，已組專案小組擴大偵辦，且鎖定特定對象涉案。

承辦官警說，從去年9月至今，接獲共190件，經分析，歹徒透過境外IP位址寄恐嚇信，發信地點包含美國、日本、印尼等，沒有中國，研判以VPN（虛擬私人網路）當跳板，寄出恐嚇信後，此IP位址就不使用。

官警表示，近期獲報190件的案件，恐嚇信會提到放炸彈時間、地點，主要是針對人潮眾多的公開場所，如遊樂園、圖書館、火車站等，是透過留言板或檢舉信箱寄信，僅稱要疏散人潮就無其他訴求。

官警說，歹徒透過境外IP位址寄恐嚇信，曾反向追查IP位址，但難度較高，會過濾信件內文字用語等方式釐清犯嫌身分，追緝到案。

刑事局指出，電信偵查大隊已結合各地警察局偵辦，民眾接到恐嚇信，先冷靜別驚慌，立即報警，警方會積極偵辦，有心人士透過網路進行惡作劇恐嚇，已違反恐嚇公眾罪，最高可處2年以下有期徒刑。

刑事局表示，建議各機構強化檢舉信箱、留言板等身分稽核功能，可透過雙認證機制，如電子郵件及電話認證，確認來信者身分，再受理留言，避免便民管道美意遭濫用。

此外，高鐵等大眾運輸工具先前曾接獲恐嚇信，經刑事局偵辦後，鎖定離境的中國籍張海川涉案。

刑事局表示，張嫌從民國110年9月至今年5月16日，共犯235件，已由台中地檢署指揮偵辦，去年6月14日依恐嚇危安罪嫌發布通緝，正透過兩岸共同打擊犯罪管道，通報陸方協助查處。