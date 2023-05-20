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台中教育局長信箱收2恐嚇信 警加強巡檢會考試場

中央社／ 台中20日電

國中會考今、明兩天登場，台中市教育局長信箱昨天接獲2封恐嚇電郵，內容提及考場恐有公共安全疑慮，台中市教育局指出，已通報警方，加派人力巡邏考場，維護考生安全。

成功大學、中央大學、自然科學博物館、教育部長信箱等教育單位，近日陸續收到恐嚇信，揚言在宿舍、園區內裝設炸彈。台中市教育局長信箱19日也接獲恐嚇電郵，內容提及考場恐有公共安全疑慮。

台中市教育局透過文字稿說明，教育局長信箱19日接獲2封恐嚇信，第一時間已將相關資料行文警察局協助查察，警察局已增派人力，加強各考場周邊巡邏安檢，以維考生及民眾安全。

警察局指出，昨日接獲教育局轉報，立即由刑事警察大隊啟動偵辦，並同步通報各試場轄區分局，加強與各考場學校橫向聯繫，深入廣蒐危安情資，並派員於試場周邊巡查、實施爆裂物偵檢及規劃緊急疏處，確保試場人員安全及試務工作順利進行。

警察局刑警大隊也已啟動網路巡查機制，關注並即時查處相關訊息。

教育局 警察 台中市

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