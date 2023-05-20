台中教育局長信箱收2恐嚇信 警加強巡檢會考試場
國中會考今、明兩天登場，台中市教育局長信箱昨天接獲2封恐嚇電郵，內容提及考場恐有公共安全疑慮，台中市教育局指出，已通報警方，加派人力巡邏考場，維護考生安全。
成功大學、中央大學、自然科學博物館、教育部長信箱等教育單位，近日陸續收到恐嚇信，揚言在宿舍、園區內裝設炸彈。台中市教育局長信箱19日也接獲恐嚇電郵，內容提及考場恐有公共安全疑慮。
台中市教育局透過文字稿說明，教育局長信箱19日接獲2封恐嚇信，第一時間已將相關資料行文警察局協助查察，警察局已增派人力，加強各考場周邊巡邏安檢，以維考生及民眾安全。
警察局指出，昨日接獲教育局轉報，立即由刑事警察大隊啟動偵辦，並同步通報各試場轄區分局，加強與各考場學校橫向聯繫，深入廣蒐危安情資，並派員於試場周邊巡查、實施爆裂物偵檢及規劃緊急疏處，確保試場人員安全及試務工作順利進行。
警察局刑警大隊也已啟動網路巡查機制，關注並即時查處相關訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言