影／金門海邊長香菇？疑似私梟走私被海巡追緝急丟包

小金門潮間帶長香菇？今天下午有民眾在臉書PO文在小金門的紅土溝海岸附近發現大量的海漂花菇，引起民眾熱議，疑似是有人走私香菇，結果被海巡人員發現，趕緊丟包，目前金門岸巡隊已出動10多人到場清理香菇，並將證物帶回，據悉，將立案偵辦。

金門著名臉書社群「金門潮間帶」在今天下午有網友PO出「海水香菇湯」，引起討論，有民眾調侃說，「長知識了 原來香菇生長在海裡， 熟了就會浮起來」，也有人說，「繼藍眼淚之後，接下來是香菇大爆發」；也有人呼叫「要包肉粽的嬤嬤媽媽趕快去海邊撿香菇！」，還有人表示，應該是「走私失敗，全泡湯了」，各種討論聲不斷。

據當地民眾透露，應該是有私梟想要趁端午節前夕走私香菇，沒想到被海巡隊發現，只能丟包，後來被海浪打到岸邊，成為特殊的景象。