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影／金門海邊長香菇？疑似私梟走私被海巡追緝急丟包
小金門潮間帶長香菇？今天下午有民眾在臉書PO文在小金門的紅土溝海岸附近發現大量的海漂花菇，引起民眾熱議，疑似是有人走私香菇，結果被海巡人員發現，趕緊丟包，目前金門岸巡隊已出動10多人到場清理香菇，並將證物帶回，據悉，將立案偵辦。
金門著名臉書社群「金門潮間帶」在今天下午有網友PO出「海水香菇湯」，引起討論，有民眾調侃說，「長知識了 原來香菇生長在海裡， 熟了就會浮起來」，也有人說，「繼藍眼淚之後，接下來是香菇大爆發」；也有人呼叫「要包肉粽的嬤嬤媽媽趕快去海邊撿香菇！」，還有人表示，應該是「走私失敗，全泡湯了」，各種討論聲不斷。
據當地民眾透露，應該是有私梟想要趁端午節前夕走私香菇，沒想到被海巡隊發現，只能丟包，後來被海浪打到岸邊，成為特殊的景象。
金門岸巡隊在下午3點多也派出10多名幹員到場搜索並清除「海漂香菇」，金門巡防區表示，昨日晚間7時，巡防區監控1艘外海可疑船舶，立即調派線上巡邏艇及岸巡人員趕往查看，該船發現事跡敗露，疑將貨物丟入海中；今日上午8時30分，岸巡人員實施灘岸搜索時，在十八羅漢礁岸際發現香菇計14.6公斤，全案正由第十二巡防區傳訊涉案人員深入偵辦中。
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