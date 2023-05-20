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他背「3條通」見警逆向闖紅燈飆騎3公里 被壓在地上才投降

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

39歲華姓男子身背3條通緝案，16日晚上他騎車經過新北市淡水區新民街，3警欲趨前攔查，華男心虛加快油門沿途逆向、闖紅燈飆騎逃逸。3警鳴笛尾後追攔3公里，直到濱海路三段被警壓制在地，華男這才喘吁回說「好啦！我被通啦！」警在其口袋搜出毒品一併帶回偵辦，警詢後依法解送歸案，另持毒則依法移送。

據了解39歲華姓男子，去年10月、11月各因一件毒品、一件妨害自由未到庭被發布通緝；今年2月又因一件毒品被判刑8個月確定，卻未依規定時間入監服刑再被通緝。16日晚上8時許他騎車經過新北市淡水區新民街150-1號前，見3警巡邏經過他刻意閃躲。

淡水警分局水碓所長林志偉、警員林子安、游謨煥見狀欲趨前攔查，華男心虛加快油門飆逃。3警鳴笛、按喇叭尾後追攔，但華男卻沒有停下，一路逆向、闖紅燈、鑽車縫違規飆騎3公里。

直到華男騎進淡水區濱海路三段封閉道路內，華男無法再騎迫使他只得棄車徒步逃跑，3警隨即追上把他壓制在地，面對警方質問，他才氣喘吁吁地台語回說「好啦！好啦！我被通啦！」這一查過然華男身揹3條通緝，還在他褲子右邊小口袋搜出0.55公克的毒品安非他命一包，一併帶回偵辦。警詢後依法解送歸案，另持毒部分則依毒品危害防制條例移送法辦。

39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在華姓男子身上搜到毒品，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在華姓男子身上搜到毒品，一併帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，警方尾後追捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，直到騎進濱海路三段封閉道路內被警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
39歲華姓男子身揹3條通緝騎車飆逃，直到騎進濱海路三段封閉道路內被警逮捕。記者曾伯愷／翻攝

毒品 淡水

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