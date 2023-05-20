高雄轎車見警催油門急闖紅燈 2男下車一股怪味露餡

何姓男子凌晨駕車搭載廖姓男子，在高雄左營區一處路口停等紅燈，見後方巡邏員警騎車靠近，竟催油門直闖紅燈，被警方在下個路口攔下，2男一下車，車中飄散濃厚K他命怪味，警追問下，何坦承拉K並交出一小罐K毒，被移送裁罰。

左營警分局文自派出所警員田孟寰、林冠融，17日凌晨2時許，巡邏經博愛三路與大中二路口，發現前方停等紅燈的轎車，在眼前猛催油門急闖紅燈，認為事有蹊蹺，隨即追查。

警方在下一個路口攔下轎車，要求車中2男下車受檢，20歲駕駛何姓男子開車門，警方立刻聞到一股濃厚K他命味道從車中飄出，當下詢問何男及23歲的廖姓男子是否攜帶違禁品，何原本否認，警方追問「確定沒有？不然車上是什麼味道，確定沒有嗎，車上味道這麼濃」。

何、廖2人見無法狡賴，坦承拉K，何主動將車中拿出一小罐重約0.9公克的K他命及K盤，員警當場扣押毒品。

由於K毒重量未達5公克移送地檢署標準，警詢後依違反毒品危害防制條例，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並限期令其接受4小時以上8小時以下的毒品危害講習規定，將何、廖2人移送裁處。