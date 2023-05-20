警臨檢天道盟天蘆會招待所 查獲毒K帶回2男 提報違建拆！

新北市蘆洲警分局17日晚上派員前往轄內一處天道盟天蘆會幫派招待所，當場在招待所內一垃圾桶查獲毒品K他命夾鏈袋及一支含K他命吸管，連同在場季、陳兩男一併帶回偵辦，季男坦承持有吸食，警詢後依毒品罪嫌函送裁處。

據了解，新北市蘆洲區中正路192巷這間宮廟主委是綽號「電光」的天道盟天蘆會長，電光在宮廟一側及前方停車場用鐵皮屋搭蓋兩間招待所，用以招待幫眾聚會。因「電光」從事土方生意、暴力討債，其發跡以後被警注控，多次蒐集其相關事證依組織犯罪條例送辦。

17日晚上7時許，警方前往「電光」位於蘆洲區中正路一處宮廟旁的招待所，當場在垃圾桶內查獲有白色結晶體的夾鏈袋（毛重0.42公克）、一根含有白色粉末吸管（毛重0.51公克），當場檢驗呈毒品K他命陽性反應，連同在場季男（24歲）陳男（24歲）一併帶回偵辦。