快訊

配偶涉謀殺！5億高中生墜樓亡遺產怎分配？律師分析：母親只能拿200萬

跟著巴菲特買日股 散戶善用攻略 用台幣也能賺一筆

輔助駕駛不是自動駕駛 遇5大盲點沒注意等於在玩命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警臨檢天道盟天蘆會招待所 查獲毒K帶回2男 提報違建拆！

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲警分局17日晚上派員前往轄內一處天道盟天蘆會幫派招待所，當場在招待所內一垃圾桶查獲毒品K他命夾鏈袋及一支含K他命吸管，連同在場季、陳兩男一併帶回偵辦，季男坦承持有吸食，警詢後依毒品罪嫌函送裁處。

據了解，新北市蘆洲區中正路192巷這間宮廟主委是綽號「電光」的天道盟天蘆會長，電光在宮廟一側及前方停車場用鐵皮屋搭蓋兩間招待所，用以招待幫眾聚會。因「電光」從事土方生意、暴力討債，其發跡以後被警注控，多次蒐集其相關事證依組織犯罪條例送辦。

17日晚上7時許，警方前往「電光」位於蘆洲區中正路一處宮廟旁的招待所，當場在垃圾桶內查獲有白色結晶體的夾鏈袋（毛重0.42公克）、一根含有白色粉末吸管（毛重0.51公克），當場檢驗呈毒品K他命陽性反應，連同在場季男（24歲）陳男（24歲）一併帶回偵辦。

偵詢時季男坦承持有吸毒，警詢後依毒品危害防制條例函送季男裁處。這處招待所已遭警方多次查獲毒品案等不法情事，後續蘆洲警方將主動提報市府第三方警政強制拆違建除。

警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市蘆洲區中正路一處天道盟天蘆會幫派招待所，查獲毒品帶回兩男依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 吸管

延伸閱讀

桃園前市府80座天幕從臨時建築變成一般建築 議員批疑點多

天道盟同心會租名車不還！竟恐嚇和運租車、歐悅租賃「拿錢贖回」

租高檔麥巴赫再藏車恐嚇業者購回 檢警逮天道盟兄弟檔

警臨檢黑幫據點…屋內K煙繚繞K粉放桌上 竟辯「我在抽菸」

相關新聞

影／字典內暗藏上膛槍彈 28歲男炫擁雙槍午睡迷糊被逮

台南市警二分局偵查隊日前偵辦毒品案中獲悉，28歲李姓男子對外常炫耀擁有槍彈傍身，經1個多月追查，昨天中午趁他午覺迷糊開門...

六福村今接獲炸彈恐嚇信 緊急宣布閉園疏散近千名遊客

六福村主題遊樂園今天上午接獲炸彈恐嚇信，指出將在園區內引爆預先放置的爆裂物，園方不敢大意已緊急疏散遊客離開園區，據了解今...

高雄轎車見警催油門急闖紅燈 2男下車一股怪味露餡

何姓男子凌晨駕車搭載廖姓男子，在高雄左營區一處路口停等紅燈，見後方巡邏員警騎車靠近，竟催油門直闖紅燈，被警方在下個路口攔...

「瞞天過海」鑿洞偷百萬飾品 父子盜一羈押一限制住居

49歲蔡姓男慣竊模仿電影「瞞天過海」手法，17日清晨鑿洞潛入新北市蘆洲區中山二路一間銀樓，偷得要價近百萬飾品及現金百萬。...

警臨檢天道盟天蘆會招待所 查獲毒K帶回2男 提報違建拆！

新北市蘆洲警分局17日晚上派員前往轄內一處天道盟天蘆會幫派招待所，當場在招待所內一垃圾桶查獲毒品K他命夾鏈袋及一支含K他...

水果刀狠捅同鄉肚破腸流 他落網不認罪瞎扯不是故意的

越南籍阮姓移工今年清明兒童連假時和豆姓同鄉一起喝酒，卻只因小事就動怒大吵約單挑，深夜11點多還在馬路上互毆，阮抽出隨身的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦