影／字典內暗藏上膛槍彈 28歲男炫擁雙槍午睡迷糊被逮

台南市警二分局偵查隊日前偵辦毒品案中獲悉，28歲李姓男子對外常炫耀擁有槍彈傍身，經1個多月追查，昨天中午趁他午覺迷糊開門之際入內搜索，在房內發現有本英文字典還設有密碼鎖，打開後竟內藏2枝改造槍枝，其中1枝手槍子彈已上膛備用，經鑑驗擊發功能正常且具殺傷力。

警方據報，李男疑非法持有槍械，且常誇耀有槍彈傍身，隨後展開偵查，並就他藏身住處反覆查證、掌控生活動態，昨天中午12時持搜索票，全副武裝動員前往永康區中華路租屋處，趁他睡覺尚迷糊之際敲門，待他出聲應門時不費一槍一彈順利攻入控制。

警方在他房間內發現1本最新英文字典，經打開一看內竟藏放有改造手槍2枝、子彈11顆，且發現其中1枝手槍子彈已上膛，以備隨手取用。

他見員警搜出槍彈後，如洩氣般汽球束手就擒，乖乖配合各項調查。而2枝手槍也經初步鑑驗認定結構完整，擊發功能正常且具殺傷力。