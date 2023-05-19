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通緝犯謊報身分也通緝 騎車欲逃...警一屁股坐上不讓得逞

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

26歲廖姓男子因案未入監服刑被發布通緝，這個月4日晚上他騎著友人機車準備返回三重租處，巡邏警發現機車車主已被通緝趨前攔下盤查，過程中廖男謊報身分警一查也這人也被通緝，廖男趁隙加快油門欲逃，一旁警所長跳上機車後座環抱抓人，一併帶回偵辦。警詢後依毒品通緝解送歸案，持續追緝另兩名通緝犯到案。

據了解26歲廖男，今年2月初因一起販毒案被法院判處1年10個月徒刑，廖男為了女友沒有報到入監服刑而是四處躲藏。這個月4日深夜10時40分左右，他買完消夜騎著友人的機車準備返回新北市三重租處。

途中他騎經新北市三重區中正北路與五股區中興路一段交界路口，大有所長柯軍竹、警員鄭瑾謙正好巡邏經過，發現廖男所騎的機車車主已被通緝，兩警遂趨前將廖攔下盤查。過程中廖男謊報他人身分受檢，警一查這身分也被通緝。

警欲進一步確認廖男身分時，廖男竟趁隙加快油門往前衝逃，警員鄭瑾謙拉住廖男外套，卻被她拖行倒地擦傷，所長柯軍竹則立即跳上廖男機車後座，旋即雙手壓住廖男喝令他立即停車，直到150公尺外的三重區中正北路560巷口廖男才停車，並坦承他是毒品通緝犯，並搜扣2.92公克K他命帶回偵辦，警詢後依毒品罪解送歸案，另查獲毒品則依法送辦。

26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。圖／民眾提供
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。圖／民眾提供
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。圖／民眾提供
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。圖／民眾提供
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲廖姓男子因案被發布通緝，他所騎機車車主、謊報身分也都是通緝，當場被逮帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝

通緝 毒品

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