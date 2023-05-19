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18歲男繼承5億房產墜樓亡 獨處地政助理涉殺人30萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中18歲賴姓男子5月4日被發現自北屯區旱溪西路大樓墜落死亡，賴母懷疑兒子才剛繼承5億元房產，遭擔任地政士助理的夏姓男子帶去登記結婚，2小時就墜樓身亡，認為遭謀財害命控告夏殺人，檢方相驗發現，當時屋內僅夏、賴獨處，認定夏有重嫌但是否行凶仍待清查，命夏30萬元交保。

據了解，事發後賴男母親赴台中地檢署對夏男提告殺人罪嫌，檢方初步判斷，當下大樓房內僅有夏男、賴男2人獨處，因並無其他第3人在場，因此認定夏具有一定嫌疑，但考量仍需其他證據補強，尚認無羈押必要，仍依殺人罪嫌命其30萬元交保候傳。

台中地檢表示，5月5日接獲警方報驗後當天相驗完畢，同步訊問死者家屬、夏姓男子，初步認定夏有嫌疑但無羈押必要，命30萬元交保。

由於死者家屬對夏男提告殺人罪嫌，但經查死者賴男除高處墜落致死外，尚未發現其他外力因素，檢察官為求謹慎安排5月12日解剖遺體，目前需候法醫解剖報告出爐，有新證據後進一步詳查偵辦。

賴男母親今天在委任律師、台中市議員黃健豪、賴順仁陪同出面指控，表示兒子繼承父親在台中30筆不動產，市值高達5億元，夏男是地政士助理，夏的爸爸也是地政士，夏姓父子曾幫賴家處理房地產，雙方才結識。

賴母及律師指出，夏男5月4日到家中找兒子，以幫忙處理規畫房產為由，要求賴帶上證件到戶政所登記結婚，未料2小時後兒子就從10樓墜樓，她不相信兒子會輕生，懷疑是加工自殺，已對夏提告殺人罪嫌。

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賴男母親（中）今天在律師、台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控夏男涉嫌殺人。記者余采瀅／攝影
賴男母親（中）今天在律師、台中市議員黃健豪、賴順仁陪同下出面指控夏男涉嫌殺人。記者余采瀅／攝影

殺人 兒子 提告 房地產

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