防中國偽基地台詐騙 高檢署促擴大處罰獨立刑責

為遏止偽基地台發送手機釣魚簡訊詐騙案件，台高檢建請NCC邀集電信業者，建立基地台即時監控及通報機制。記者陳正興／攝影 中國偽造基地台詐騙犯罪手法入侵台灣，高檢署今天指出，已建請主管機關國家通訊傳播委員會研議，日後未經許可設偽基地台者將擴大行政處罰並科以獨立刑責等5項決議，遏阻犯罪。

台灣高等檢察署指出，偽造基地台的犯罪手法源於中國，藉此發送的詐騙犯罪簡訊幾乎百分之百可發送給用戶，不僅提升詐騙成功機率，也能降低遭查緝到案的風險，成為台灣新興詐騙手法之一。

高檢署書記官長林宏松今天向中央社記者表示，未經許可設置偽造基地台，由主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）管理，但僅有行政處罰責任，不能用刑事詐欺罪追訴詐騙集團，嚇阻作用較小，恐造成偽造基地台在台的氾濫。

林宏松指出，昨天邀集NCC、電信業者、刑事局電信偵查大隊、雲林地檢署共同研商，並於會議上建請NCC研議未來未經許可設置偽造基地台者的獨立刑責並擴大行政處罰可行性，以確保後續刑事扣押、沒收犯罪所得的流程。

高檢署表示，除研議偽基地台獨立刑責的可行性外，也邀集電信業者建立即時監控與通報機制，由電偵大隊即時查緝並報請地檢署指揮偵辦，並協調電信業者發送防範簡訊，以及建請NCC協調於新出廠手機建置關閉2G功能等5項決議，共同遏阻此類電信網路詐欺犯罪。

高檢署解釋，偽造基地台的特點在於信號綁架功能，若手機訊號從5G、4G改變為2G或不顯示網絡時，可能遭到偽基地台綁架並收到附有連結的詐騙簡訊，因此從前端達成5點共識逐步防堵詐騙源頭，達成減害目的。