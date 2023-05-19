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青年魚販事業有成買槍炫耀 雲林警逮人還發現「專業」工具
一名20多歲陳姓魚販活躍中、北部地區做生意，個性外放，跨足直播圈，業績不俗，卻透過管道向人買了改造槍枝把玩，甚至還大剌剌在友人圈炫耀，被警方釘上。警方昨晚奔至彰化二水逮人，詢後全案依槍砲罪嫌移送法辦。
警方掌握線報跟監蒐證多時，昨晚在陳男於二水的租屋處守候，伺機而動攻堅，當場查獲1支改造衝鋒槍、29顆子彈，一旁竟然還有一批槍械改造工具，手法專業，令人瞠目結舌。
另，日前因案入監服刑的60歲劉姓男子，本月9日被警方逮捕時查到身上有1支槍枝，當時承辦員警認為可能「不只這樣」，持續追查下在其嘉義大林租屋處及斗南親友住處發現1支黑蜘蛛M4步槍、1支改造手槍及15顆子彈。
斗南警分局長温基興表示，2人均依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。
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