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列車撞瓦斯鋼瓶案 搞軌男犯行最輕本刑5年

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台鐵272次列車5月2日凌晨5點多在苗栗縣竹南路段撞及軌道上的瓦斯鋼瓶，經檢警追查，發現是40多歲住新竹市的陳姓男子涉嫌「搞軌」，將重約4公斤的桶裝瓦斯鋼瓶由邊坡搬至軌道正中間擺放，造成列車撞擊瓦斯鋼瓶的事故，嫌犯到案後已被收押禁見，檢方將進一步釐清犯案動機。

苗栗地檢署上午說明這起鐵路事故指出，事故發生後由檢察官石東超指揮鐵路警察局台中分局偵辦，5月17日拘提犯嫌陳姓男子到案，訊問後以涉犯刑法第183條第3項、第1項破壞現有人所在火車未遂罪，有逃亡之虞且為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，苗栗地方法院18日裁定羈押，將釐清犯案動機等細節。

5月2日台鐵272次列車發生撞擊瓦斯鋼瓶的事故，雖無人員傷亡，但造成列車車廂水管破裂、緊急停駛，影響當天台鐵7列班次，累積延誤達151分，約840名旅客受到影響。事故發生之初，一度懷疑瓦斯鋼瓶是在運送途中掉落，但檢警蒐證後朝向人為破壞方向偵查，調閱竹南、頭份及新竹等地多支路口監視器，鎖定嫌犯身分。

專案人員連日追查，發現陳姓男子當天騎腳踏車載運瓦斯鋼瓶前往作案，犯案後並變裝，5月17日警方循線將他逮捕，查扣犯案用的腳踏車、變裝的衣褲及拖鞋等證物，全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署。

台鐵272次列車5月2日在苗栗縣竹南路段撞及軌道上的瓦斯鋼瓶，檢警查出陳姓男子涉案，騎腳踏車載運鋼瓶並放置軌道間。圖／警方提供
台鐵272次列車5月2日在苗栗縣竹南路段撞及軌道上的瓦斯鋼瓶，檢警查出陳姓男子涉案，騎腳踏車載運鋼瓶並放置軌道間。圖／警方提供

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