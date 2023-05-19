台鐵竹南瓦斯桶搞軌裁定羈押 40歲犯嫌夾娃娃店變裝追動機

本月2日清晨5點42分，台鐵自強號第272車次列車在苗栗縣竹南鎮路段，撞擊軌道上瓦斯鋼瓶，造成列車損壞，苗栗地檢署檢察官石東超指揮偵辦後，17日拘提犯嫌陳姓男子到案，偵訊後以陳男涉犯刑法第183條第3項、第1項破壞現有人所在火車未遂罪，有逃亡之虞且所犯該罪為最輕本刑五年以上有期徒刑之罪，向苗栗地方法院聲請羈押，法院於18日裁定羈押。

鐵路警察表示，該事故雖未造成人員傷亡，但鐵路警察職司鐵道維安，事發後成立專案小組調查，過濾竹南、新竹沿線路口監視器畫面，發現陳姓男子騎腳踏車犯案，在犯案後還特意到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向，所幸鐵警專案人員多日查訪新竹、竹南等地後掌握其身分，報請苗栗地檢署指揮偵辦，前天順利拘捕陳男到案，並查扣作案腳踏車、犯案時及犯案後變裝的衣服、褲子、拖鞋等證物。

檢警調查，40多歲的陳嫌雖是竹南人，但長期居住新竹，以打零工維生，犯案動機不明，不排除有反社會情結，目前全案持續偵辦中，確切犯案動機等細節還有待釐清。