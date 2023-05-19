台灣「不可思議」事件網友瘋傳！四起嚴重意外 它聲量破8萬筆

image source：翻攝FB／南屯大小事 公開版

文／陳羿郿

近日發生台中捷運列車撞上興富發建築工地掉落吊臂的意外，造成1死10傷，引發外界嘩然，就有網友整理台灣近年來發生的四起大型意外事故，並製成梗圖，暗諷台灣「各式各樣不可思議的事情都可以發生」。



梗圖考試卷：「何種在台灣有可能發生？」

有網友PO出一張梗圖，將四起意外事故製成考試卷上的多選題，問道：「何種在台灣有可能發生？」從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察以下事故近三年內（2020/05/18-2023/05/17）的網路聲量，其中「台中捷運吊臂意外」造成破8萬筆聲量。

image source：FB/可以穗稻忠武的穗の迷因喫茶店

A、開計程車上高架被飛機撞到 網路聲量：509筆



2015年復興航空GE235班機因人為疏失，機翼在擦撞到高架橋與橋上計程車後，墜毀基隆河，造成43人死，飛機失事影片當時震驚全台。而受到波及的周姓計程車司機，雖然幸運沒有受到重傷，但空難造成的身心創傷已對他生活造成影響，不僅生計有困難，家庭關係更是妻離子散。

B、出海捕魚被超音速反艦飛彈擊中 網路聲量：3,418筆

2016年海軍131艦隊所屬的金江艦不慎誤射雄三超音速反艦飛彈，從左營軍港發射後，約2分鐘飛抵澎湖東吉島附近，貫穿高雄籍漁船「翔利昇號」，造成1死3傷。

C、搭捷運被施工吊臂擊中 網路聲量：84,980筆

5月10日台中市南屯區文心南五路、文心路口的興富發建案「文心愛悅」，吊車鋼樑從30層樓高墜落，插入捷運豐樂公園站運行的台中捷運車廂，該起事故造成10名乘客受傷、1名乘客傷重不治。

D、阿帕契直升機掉到你家屋頂上 網路聲量：409筆

2014年編號808的阿帕契因玻璃起霧，最後墜落於桃園龍潭鄉的民宅屋頂，所幸當時並未造成民眾受傷，卻也引起不小的恐慌。頂樓鐵皮屋整個被壓扁，還好無人在內，也因為直升機是掉在鐵皮屋上，而不是水泥屋頂，2位駕駛因而獲救。

圖片貼出後，網友紛紛留言，「絕命中捷站」、「(E)去水上樂園被火燒到」、「飛彈精準度連日本都佩服」、「開玩笑，你以為鬼島稱號哪裡來的」、「果然鬼島」、「硬要說我覺得B最扯」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年05月18日至2023年05月17日。

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