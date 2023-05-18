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華山幫幹部涉新北連環槍擊案 聲請羈押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

華山幫與弘仁會疑因利益糾紛爆衝突，在雙北鬧出三起槍擊案，新北地檢署持續指揮新北市警局追查，上月28日先將弘仁會幕後黑手「鯨魚」林京履拘提到案，昨天再攻堅華山幫當鋪據點，帶回幕後唆使者董克輝（30歲），訊後向法院聲請羈押禁見。

兩派人馬恩怨疑似起源於17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。上月10日「鯨魚」先唆使3名未成年攜空氣槍到當鋪連開3槍，4月19日華山幫的董男再派人跟蹤「鯨魚」座車，從台北市中山區一路追到新北板橋區並開13槍報仇，隔天「鯨魚」再派劉姓少年到土城當鋪掃射示威。

檢警連日追查，陸續將兩派涉案人馬帶回調查，先破獲弘仁會、拘提幕後黑手「鯨魚」林京履到案，昨天再攻堅華山幫位於新北市土城區的據點巨新當鋪，拘提涉案董克輝到案。

檢方複訊後，認為董克輝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌重大，且有事實足認其有串供、逃亡之虞，聲請羈押禁見。

竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車日前遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，警方昨晚兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部（前中）及同夥共10人到案。記者王長鼎／攝影
竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車日前遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，警方昨晚兵分多路破門攻堅逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部（前中）及同夥共10人到案。記者王長鼎／攝影

鯨魚 當鋪

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