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華山幫幹部涉新北連環槍擊案 聲請羈押禁見
華山幫與弘仁會疑因利益糾紛爆衝突，在雙北鬧出三起槍擊案，新北地檢署持續指揮新北市警局追查，上月28日先將弘仁會幕後黑手「鯨魚」林京履拘提到案，昨天再攻堅華山幫當鋪據點，帶回幕後唆使者董克輝（30歲），訊後向法院聲請羈押禁見。
兩派人馬恩怨疑似起源於17歲少年「阿翔」疑暗槓水錢黑吃黑，檢警發現雙方毒品、詐騙糾紛不斷，早已結仇。上月10日「鯨魚」先唆使3名未成年攜空氣槍到當鋪連開3槍，4月19日華山幫的董男再派人跟蹤「鯨魚」座車，從台北市中山區一路追到新北板橋區並開13槍報仇，隔天「鯨魚」再派劉姓少年到土城當鋪掃射示威。
檢警連日追查，陸續將兩派涉案人馬帶回調查，先破獲弘仁會、拘提幕後黑手「鯨魚」林京履到案，昨天再攻堅華山幫位於新北市土城區的據點巨新當鋪，拘提涉案董克輝到案。
檢方複訊後，認為董克輝涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌重大，且有事實足認其有串供、逃亡之虞，聲請羈押禁見。
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