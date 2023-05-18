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竹北天坑／一處沉陷點監測數值「已近警戒值」 市公所預防性封路

中央社／ 新竹縣18日電

竹北市長鄭朝方表示，針對竹北市「豐采520」建案工地旁路面日前塌陷，為保障民眾安全，擴大封街除原本的莊敬六街外，今天再封勝利二路，而勝利一路則部分封路。

竹北市公所今天透過新聞資料表示，「豐采520」建案工地旁路面日前塌陷後，今天卻未經許可偷偷施工，竹北市公所為道路維管單位，基於安全考量，進行相關道路封路措施。

鄭朝方接受媒體聯訪表示，在莊敬六街維持繼續封路，今天擴大全面封路路段為勝利二路，以及在勝利一路採取部分封路等預防性封閉，禁止通行，但附近住戶可通行人行道進出。

鄭朝方說，未來若要解封道路需有相關條件，首先是建商要提出搶險計畫，以及有完整的道路檢測鑑定報告，而建商也要與鄰近的居民開說明會，以讓民眾了解後續的改善計畫。

鄭朝方表示，上述情形也都需要有主管機關確認為安全無虞後，並函文公所，才會有進一步解除道路封閉。

竹北市公所指出，今天下午接獲建商提供最新監測數據，為勝利二路上的一處監測點位顯示沉陷點數值2.7，已近警戒值3，判定為需注意情形，因此立即進行預防性封路，以確保人民安全。

新竹縣政府今天透過新聞資料表示，有關此建商擅自施工，已違反「建築法」等相關規定，縣府將會加重開罰外，也將正式發文給建商，勒令其於新竹縣的所有工地，即日起全面停工。

縣府指出，此建商需在19日前提報搶險計畫，交由專案小組委員審議，通過後，將請建商盡速依通過計畫執行辦理；若未通過，將持續全面停工。

竹北市公所基於安全考量，進行相關道路封路措施。中央社
竹北市公所基於安全考量，進行相關道路封路措施。中央社

鄭朝方 新竹 人行道 建築

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