快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

槍砲犯拒捕警開21槍回擊 逃6天狼狽落網2嫌收押3人在逃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局5月11日晚間在屏東市區查緝涉嫌槍砲案、強盜案林男、劉男與其他3人，警方攔查時，林男等5人拒捕還意圖衝撞警方，警開21槍回擊，但仍讓嫌犯棄車逃逸，追查6天，16日下午林男、劉男落網，檢方昨訊問後向法院聲押獲准，全案還有3名共犯在逃。

屏東地檢署指出，林男、劉男與另外三名男子，因涉犯槍砲、強盜等案件，11日晚間在屏東市區遭警圍捕，林男等5人拒捕還開車衝撞警車，經警開槍制止仍加速逃逸，開到死巷後，棄車徒步逃逸。

檢警偵辦後，16日下午3點在台南市新營區將林、劉緝捕到案，檢方訊問後，認為涉有強盜及槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪嫌疑重大，且尚有共犯未到案，有勾串湮滅之虞以及逃亡事實，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院昨晚間裁准。

林嫌（後排右二）、劉嫌（前排右二）狼狽落網，法院收押。圖／警方提供
林嫌（後排右二）、劉嫌（前排右二）狼狽落網，法院收押。圖／警方提供
嫌犯拒捕意圖衝撞警方，警方開21槍回擊，嫌犯撞進死巷後，棄車逃逸。圖／讀者提供
嫌犯拒捕意圖衝撞警方，警方開21槍回擊，嫌犯撞進死巷後，棄車逃逸。圖／讀者提供

屏東 強盜

延伸閱讀

恐嚇嘉義養雞場老闆得百萬不滿足 關掉孵蛋機還拿球棒打人被收押

2嫌拒捕遭警開21槍 逃亡6天落網羈押禁見

與弘仁會嫌隙爆當鋪槍擊 華山幫幕後主嫌等6人落網

影／兩槍砲嫌犯撞屏警車躲21槍逃逸 狼狽落網影像曝光

相關新聞

竹北天坑案後建商稱「搶險補強」半夜偷復工 縣府開罰18萬

造成新竹縣竹北市天坑的豐采520建案被新竹縣政府勒令停工後，竟趁昨晚與今晨偷施工灌漿，雖建商豐邑建設喊冤只是「搶險補強」...

竹北天坑／一處沉陷點監測數值「已近警戒值」 市公所預防性封路

竹北市長鄭朝方表示，針對竹北市「豐采520」建案工地旁路面日前塌陷，為保障民眾安全，擴大封街除原本的莊敬六街外，今天再封...

未通報擅自施工 竹縣府今勒令縣境豐邑建案全面停工

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁路面日前塌陷，造成特斯拉跌入天坑，遭新竹縣政府勒令停工並裁罰，縣府並要求在19日前提...

影／掃黑不停！弘仁會組長座車遭開槍 警逮幕後教唆主嫌等10人到案

竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車日前遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，警方昨晚兵分多路逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同...

遭爆收天坑建商87萬政治獻金 楊文科：絕對經得起檢視

造成新竹縣竹北市天坑的豐采520建案被新竹縣政府勒令停工後，建商豐邑建設竟還偷施工灌漿，新竹縣工務處也依《建築法》開罰1...

槍砲犯拒捕警開21槍回擊 逃6天狼狽落網2嫌收押3人在逃

屏東警分局5月11日晚間在屏東市區查緝涉嫌槍砲案、強盜案林男、劉男與其他3人，警方攔查時，林男等5人拒捕還意圖衝撞警方，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦