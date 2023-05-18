槍砲犯拒捕警開21槍回擊 逃6天狼狽落網2嫌收押3人在逃
屏東警分局5月11日晚間在屏東市區查緝涉嫌槍砲案、強盜案林男、劉男與其他3人，警方攔查時，林男等5人拒捕還意圖衝撞警方，警開21槍回擊，但仍讓嫌犯棄車逃逸，追查6天，16日下午林男、劉男落網，檢方昨訊問後向法院聲押獲准，全案還有3名共犯在逃。
屏東地檢署指出，林男、劉男與另外三名男子，因涉犯槍砲、強盜等案件，11日晚間在屏東市區遭警圍捕，林男等5人拒捕還開車衝撞警車，經警開槍制止仍加速逃逸，開到死巷後，棄車徒步逃逸。
檢警偵辦後，16日下午3點在台南市新營區將林、劉緝捕到案，檢方訊問後，認為涉有強盜及槍砲彈藥刀械管制條例等犯罪嫌疑重大，且尚有共犯未到案，有勾串湮滅之虞以及逃亡事實，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院昨晚間裁准。
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