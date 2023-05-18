影／掃黑不停！弘仁會組長座車遭開槍 警逮幕後教唆主嫌等10人到案

竹聯幫仁堂弘仁會林姓組長座車日前遭人從北市萬華一路追車至板橋且連開多槍，警方昨晚兵分多路逮捕主謀策劃的華山幫董姓幹部及同夥共10人到案，警詢後依違反組織、槍砲、恐嚇、教唆等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

華山幫跟弘仁會今年4月間在新北市大亂鬥，11天內開67槍，新北警方日前掃蕩弘仁會，逮捕綽號「鯨魚」等犯嫌後，持續溯源，新北市刑大昨會同刑事局、北市中山警分局、板橋、海山、中和警分局及8名保安大隊霹靂小組隊員，持18張搜索票前往土城區巨新當鋪破門攻堅，及相關涉案人住處搜索，共拘提帶回主嫌華山幫幹部董姓男子（30歲）等10人。

新北市警方偵辦土城區「巨新當舖」遭槍擊案，歷經三波雷厲風行掃蕩，查獲主嫌竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」林姓幹部自馬來西亞遣返，一共逮捕28人到案。專案小組對發生槍擊原因，持續抽絲剝繭、鍥而不捨追查，再查出上月19日凌晨吳姓少年在台北市中山區、新北市板橋區對弘仁會組長林某座車開槍，是由華山幫董姓幹部主謀策劃，開槍吳姓少年事後向板橋分局投案，才衍生後續當舖遭槍擊案件。

警方調查，竹聯幫弘仁會林姓幹部「鯨魚」與華山幫所經營巨新當舖之間，因少年車手「阿祥」挪用詐欺提領贓款問題，雙方旗下成員產生嫌隙，多次爆發談判衝突，董男原指示吳姓少年試圖伏擊「鯨魚」未果，續以妨害秘密方式，在鎖定「鯨魚」日常使用車輛後，由林男與吳姓少年在台北市中山區雙城街停車場，對林男休旅車二度開槍，林某座車迅速駛離後，遭吳姓槍手一路追逐至新北市板橋區再度朝車身射擊，行徑相當囂張。

案發後林男及吳姓少年持槍向板橋警分局投案，經警方強勢追查幕後教唆者，董嫌等人轉趨低調避風頭，新北市警方大規模掃蕩弘仁會中和組、弘生組並剿滅其據點後，警方專案小組持續針對槍擊案背後成因及相關線索，鍥而不捨全力追查，鎖定董男涉嫌策劃並教唆吳姓少年開槍、投案等事證，並將整個幫派犯罪集團成員、分工關係逐一查明，昨天在新北檢方指揮下兵分多路，前往主嫌董男等人藏身地點，包含巨新當舖在內多個處所執行攻堅搜索，拘提及傳喚10人到案，除教唆槍擊主嫌董男外，其餘參與槍擊策劃、接送、埋伏等9人全遭警方檢肅，徹底瓦解該犯罪集團。