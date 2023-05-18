獨／恐嚇高雄景點放炸彈索千萬 信裡這詞露餡直指是「他」幹的

高雄市觀光局長信箱昨天深夜收到恐嚇信，揚言要在蓮池潭龍虎塔、壽山動物園放遙控炸彈，還索討1000萬元，否則將引爆，警方調查信件來源為境外IP，地點是美國，其中內容要觀光局連繫他的「馬仔」，因「馬仔」為大陸用語，意旨小弟、幫手，幾乎不會出現在台灣用語環境，恐嚇者疑為大陸人士，警方正擴大釐清中。

警方調查，恐嚇信約在昨天深夜寄到觀光局長信箱，嫌犯揚言要在壽山動物園和龍虎塔各放置2顆、5顆遙控炸彈，不僅索討1000萬元，還恐嚇觀光局不能報警，甚至留下聯絡方式，要觀光局聯繫恐嚇者的「馬仔」討論千萬元的支付方式。

今上午觀光局前往鳳山警分局報案，警方獲報後動員至壽山動物園、蓮池潭搜索，今早壽山動物園有700多名遊客，園方緊急疏散，經鼓山警方局動用金屬探測儀在可疑地點搜查後，未發現爆裂物。至於蓮池潭，警方也在現場拉起封鎖線，同樣未找到恐嚇信所指的遙控炸彈。

專案小組追查，恐嚇郵件採境外IP做跳板，意圖設置斷點，阻擾警方反向偵查，警方發現境外IP是在美國，將透過中華電信追查IP使用人，但警方研判境外發恐嚇郵件不易追查。

不過，信件內寫的「馬仔」一詞疑似露餡，「馬仔」為大陸廣東、香港一帶方言，意旨幫派小弟、助手之意，因台灣人不用以「馬仔」形容助手或小弟，這兩字不會出現在台灣用語環境，不排除寄信者為大陸人士，或是有人藉大陸方言混淆偵辦方向。