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影／南投槍擊菜農3死現場怵目驚心 山區大雨影響檢警勘驗
南投縣仁愛鄉昨晚發生槍擊3死命案，震驚社會。記者現場直擊，第一現場工寮狼籍凌亂，地面有大片血跡。但因山區突降大雨，力行產業道路路況又差，檢警也無法到鐘男陳屍地點勘驗，檢方指示仁愛警分局報驗，將擇期解剖，盡速釐清動機和槍枝來源。
仁愛警分局昨晚7點20分接獲報案，投89線力行產業道路20公里處工寮內有2人遭槍擊死亡，涉嫌行凶的鐘姓男子疑似有尋短意圖。仁愛警分局望洋派出所員警趕到現場，發現工寮內有79歲和62歲的林姓農民已經死亡。
警方也在離工寮1公里遠堆放雜物的菜田倉庫，找到鐘姓男子，他也已經死亡，三人都是遭霰彈槍擊中腹部，南投縣警局鑑識科勘查採證後，報請南投地檢署相驗。
南投地檢署檢察長黃元冠指示檢察官廖蘊瑋上山勘驗，檢警調查，行凶用的槍械是早期改造霰彈槍，除了案發工寮發現1枚彈殼，另一枚彈殼仍在槍管內。檢警完成命案第一地點勘驗，但中午山區大雨，力行產業道路路況又差，檢察官也無法到鐘男陳屍現場勘驗。
當地居民說，鐘姓男子受雇在仁愛鄉種菜，他又把一小部分農地轉租給其他農民，他最近疑似想把承租農地收回，卻和租地農民因租約產生爭執，未料氣憤下行凶釀成3死，詳細原因仍需進一步調查釐清。
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