毒駕撞死路人起訴 彰化第一件國民法官審判案

國民法官法今（2023）年元月起實施，彰化地方法院今天發布第一件國民法官參與審判的案件，彰化市吳姓男子施用毒品後駕車撞死路人，國民法官審理後，今天依刑法服用毒品駕車致人於死提起公訴，在押被告隨案移送法院，進入審判程序。

起訴書指出，吳嫌今年1月間在家施用毒品後，竟駕車外出，行經彰化市彰興路時撞上高姓機車騎士，高男被醫急救仍不治，吳嫌是酒駕累犯，2004年曾因酒駕觸犯公共危險罪，被法院判決有罪確定，今年元月又酒駕釀死亡車禍，涉犯10年內再犯不能安全駕駛因而致人於死罪的刑法第185條之3第3項前段，服用毒品駕車致人於死，罪刑為無期徒刑或五年以上有期徒刑。

地檢署表示，吳嫌涉犯毒駕致死屬於「故意犯罪因而發生死亡結果者。」案件類型，依法應由法院遴選國民法官參與審判，負責偵辦的彰化地檢署檢察官賴志盛召集各單位啟動偵查會議，詳細規畫各偵查步驟及細節，力求完整蒐證，並在偵查階段終結前由檢察長召開偵訴銜接會議，逐一檢視起訴事實、適用法條、證據資料等，嚴求符合國民法官法的要求；審判階段，檢察官堅實舉證並積極論辯以還原全案事實，也針對被告各項量刑因子進行完整辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判。