海巡東引查扣越界陸船 海上6小時長途押返南竿

海巡署馬祖海巡隊今天表示，昨天中午12時許，馬祖海巡隊在東引的「禁止水域」查扣一艘越界中國大陸漁船「霞下滸水0323」，船上共有5名大陸船員，隨即將人船押返南竿留置調查，由於東引距離南竿航程約60公里，海上押解歷時6個小時，相當不容易。

東引「北固礁」為我國地理位置最北之島礁，海巡署昨天查扣中國漁船海域即在北固礁西北方1浬，屬於我國公告之「禁止水域」，大陸船舶未經許可不得進入，違法小型船舶將面臨新臺幣30萬元至60萬元之罰鍰或沒入處分。

馬祖海巡隊表示，昨日海巡署第11巡防區透過雷達監控、岸巡人員嚴密掌握大陸漁船活動態樣，派出3艘海巡艇，其中PP-3586艇指揮蒐證，另2艘CP艇分兵左右夾擊，過程中展現精湛船藝與合作默契，成功登檢扣船，並在這艘「霞下滸水0323」船上起出鰻魚74.5公斤，命令該船全部海拋。

據了解，東引距離南竿航程32浬，約60公里，海上押解歷時6個小時，於傍晚6時許順利將陸船帶返南竿，實施人船清消後，5名大陸船員交由第10岸巡隊實施留置，嚴密看管。