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南投3死命案凶嫌開霰彈槍尋短 高大成猜「以腳觸扳機」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

南投縣山區昨夜傳3死槍擊命案，鍾姓男疑持霰彈槍，擊斃2農民後，被發現自戕身亡。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，他是第一次聽到有人持霰彈槍自殺，從現場沒有第三者、從霰彈射入位從肚子近射或接觸射擊，以及死者生前還有打電話給老闆說殺了人，研判應該是以腳去觸動扣扳機自戕。

高大成說明，霰彈槍因射擊範圍大，通常被用來涉獵動物，俗稱獵槍，為發射散彈為主的長槍，發射的霰彈，內裝數顆的彈丸會在出膛後散開，因此也稱「散彈槍」。

高大成指出，霰彈槍要用於自殺很困難，他當法醫40年，之前曾看過3人因長槍槍擊身亡，其中1人是以腳指扣動步槍的扳機自殺，另一人是以繩索操控扣動步槍的扳機自戕，第三人是遭他人誤觸霰彈槍射擊身亡，這還是他第一次聽到有人持霰彈槍自殺。

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中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

高大成 槍擊 命案

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