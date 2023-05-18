聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投3死命案凶嫌開霰彈槍尋短 高大成猜「以腳觸扳機」
南投縣山區昨夜傳3死槍擊命案，鍾姓男疑持霰彈槍，擊斃2農民後，被發現自戕身亡。對此，中山附醫法醫科主任高大成說，他是第一次聽到有人持霰彈槍自殺，從現場沒有第三者、從霰彈射入位從肚子近射或接觸射擊，以及死者生前還有打電話給老闆說殺了人，研判應該是以腳去觸動扣扳機自戕。
高大成說明，霰彈槍因射擊範圍大，通常被用來涉獵動物，俗稱獵槍，為發射散彈為主的長槍，發射的霰彈，內裝數顆的彈丸會在出膛後散開，因此也稱「散彈槍」。
高大成指出，霰彈槍要用於自殺很困難，他當法醫40年，之前曾看過3人因長槍槍擊身亡，其中1人是以腳指扣動步槍的扳機自殺，另一人是以繩索操控扣動步槍的扳機自戕，第三人是遭他人誤觸霰彈槍射擊身亡，這還是他第一次聽到有人持霰彈槍自殺。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言