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台南安平槍擊案17小時偵破 警局長公開表揚加頒破案獎金

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區本月14日發生兩派人馬鬥毆、槍擊，市警四分局案發後17小時起出作案改造衝鋒槍，法辦28人。警察局長廖宗山今晚到警分局，頒發破案獎金表揚偵查隊等有功人員。

廖宗山除了在今天下午局務會報上公開表揚市警四分局長王子雄外，今晚到警四分局頒發破案茶、1萬元破案獎金給有功人員。偵查隊今年1月破獲詐欺集團法辦8人，也獲頒5千元獎金。

安平區安平路某酒店14清晨3點多，發生26歲陳姓男子離場前，因不滿29歲黃姓男子看他一眼，陳對黃說「跨殺小」（台語）後，遭黃打成傷臉部，雙方約到安億路某菸酒行談判，陳的友人於清晨4點30分率眾到1樓菸酒行後，涉嫌砸毀店內陳設後，突然槍聲大作，黃男涉持衝鋒槍掃射，陳等人嚇的四散離去。

警方獲報後在菸酒行查扣未擊發子彈31發，但未發現槍枝，各帶回黃一方13人，陳一方15人法辦。當晚並在菸酒行後方草叢取出獲犯案改造衝鋒槍1把，將涉嫌開槍黃男依殺人未遂等罪嫌法辦，陳嫌依聚眾鬥毆等罪嫌法辦。

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台南市警四分局偵破槍擊案，警察局長廖宗山（左4）頒發破案獎金給有功人員。記者黃宣翰／攝影
台南市警四分局偵破槍擊案，警察局長廖宗山（左4）頒發破案獎金給有功人員。記者黃宣翰／攝影

鬥毆 警察

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