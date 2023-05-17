弘仁會、華山幫新北互開67槍案 警今攻堅當鋪帶回1主嫌

華山幫跟弘仁會日前在新北市大亂鬥，11天內開67槍，警方日前掃蕩弘仁會，逮捕綽號「鯨魚」等犯嫌後，持續溯源，今下午5時許，會同刑事局、中和警分局及8名保安大隊霹靂小組隊員，持搜索票至土城區巨新當鋪破門攻堅，帶回1人偵詢中。

警方表示，巨新當舖槍擊案相關犯嫌落網後，經持續追查雙方涉案人士，今會同刑事局同步在新北市多處地點同步執行掃黑專案，並拘提多人到案，目前案件仍在執行中，警方將在緝捕行動告一段落後正式對外說明。

【中央社／新北17日電】

華山幫與弘仁會日前因金錢糾紛在北市與新北爆發3起槍擊案，華山幫更開車追逐弘仁會幹部「鯨魚」車輛並開槍，警方今天下午攻堅日前遭掃射的土城當鋪，逮捕1名幕後主嫌並帶回偵訊。

華山幫與弘仁會日前因金錢糾紛在北市與新北爆發3起槍擊案，其中又以土城當鋪槍擊案開了數十槍震驚社會，涉幕後指使的弘仁會幹部「鯨魚」林姓主嫌日前已落網。

警方查出全案是因少年「阿翔」欠華山幫錢後，到弘仁會旗下當詐騙車手，卻把贓款拿去還欠華山幫的債務，因而造成華山幫與弘仁會嫌隙，進而引發少年掃射當鋪與華山幫從北市追逐「鯨魚」轎車到新北的3起槍擊案。

新北市政府刑事警察大隊與刑事局等單位掌握情資後，今天下午兵分10路搜索，並在土城當鋪槍擊案事發處再逮1名追逐「鯨魚」轎車槍擊案的幕後主嫌到案。由於搜索行動尚未落幕，警方預計偵辦完後統一說明。