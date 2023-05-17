毒蟲「單車飆速」躲攔查 警騎機車尾隨壓制逮捕
46歲陳姓男子上周六騎單車在新北市土城分局旁菜市場閒晃，土城派出所巡邏警員見他神情怪異上前攔查，不料陳男突然加速騎單車離去，由於當時買菜民眾多，警方緊跟在後，陳男騎到一工地時，突然棄車跑進去，但仍遭壓制，警方在陳男皮夾內發現2包安非他命，詢後依法送辦。
警員陳傳昇、曹哲偉上周六下午4時許在土城區中正路、和平路口巡邏，攔查騎著單車的陳男，不料陳男突然雙腳快速踩踏踏板加速騎行，還大喊「我要去領錢」，後方騎機車的警員怕在人潮眾多的路口發生危險，就在陳男後方尾隨。
單車難敵機車，陳男最後騎到一處工地前，直接跳車，單車被途中放生，陳男則快速逃進工地內，警方也不是省油的燈，騎車進工地，順利壓制逮捕陳男。警方在陳男丟棄的皮夾內，查獲用2包安非他命，詢後依毒品危害防制條例偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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