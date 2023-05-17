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影／兩槍砲嫌犯撞屏警車躲21槍逃逸 狼狽落網影像曝光

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東警分局11日晚上在屏東基督教醫院附近鎖定涉及槍砲案件的林姓和劉姓男子行蹤，攔查時林男拒捕並開車衝撞警方逃逸，警方開槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，嫌犯開進附近死巷棄車逃逸；警方昨天下午掌握2人開車上高速公路，一路跟蹤至國道新營服務站，等2人一下車，警方一擁而上壓制逮捕，訊後移送屏東地檢署偵辦。

屏東基督教醫院附近11日晚間7點半發生槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件林姓和劉姓嫌犯時，林男開車加速衝撞，警方先後開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，警方採證結束後，受損玻璃的修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。

林男、劉男逃逸後開車衝進附近死巷前，在屏基大門路口大連路與莊敬街拋出一把改造手槍及數發子彈，警方調閱周邊監視器，經5天追緝，鎖定2人昨天中午開車上高速公路，警方擔心嫌犯帶著槍彈，且為避免波及用路人，警方未在路上攔截圍捕，昨天下午3時跟蹤至國道一新營服務區，等2人下車上廁所時，合力壓制逮捕，未起出槍彈。

本月11日晚上在屏東市衝撞警車拒捕逃逸的2名槍砲嫌犯，警方昨天下午跟至新營服務站，2人一下車，警方一擁而上壓制逮捕。圖／警方提供
本月11日晚上在屏東市衝撞警車拒捕逃逸的2名槍砲嫌犯，警方昨天下午跟至新營服務站，2人一下車，警方一擁而上壓制逮捕。圖／警方提供

屏東 高速公路 國道

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