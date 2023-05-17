影／兩槍砲嫌犯撞屏警車躲21槍逃逸 狼狽落網影像曝光

屏東警分局11日晚上在屏東基督教醫院附近鎖定涉及槍砲案件的林姓和劉姓男子行蹤，攔查時林男拒捕並開車衝撞警方逃逸，警方開槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，嫌犯開進附近死巷棄車逃逸；警方昨天下午掌握2人開車上高速公路，一路跟蹤至國道新營服務站，等2人一下車，警方一擁而上壓制逮捕，訊後移送屏東地檢署偵辦。

屏東基督教醫院附近11日晚間7點半發生槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件林姓和劉姓嫌犯時，林男開車加速衝撞，警方先後開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，警方採證結束後，受損玻璃的修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。