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2嫌拒捕駕車撞警遭開21槍逃逸6天 台南落網送辦

中央社／ 屏東縣17日電

屏東警方日前圍捕涉及槍砲案2名犯嫌，犯嫌拒捕開車衝撞，警方開21槍制止，犯嫌仍脫逃，還掉了1把手槍在路上，經專案小組6天追查，昨天在台南順利將2名犯嫌逮捕送辦。

屏東縣警察局屏東分局偵查隊長葉憲威今天接受媒體聯訪指出，專案小組人員昨天發現犯嫌行蹤後，為防止衝撞及避免傷及民眾，因此一路尾隨至國道1號新營服務區，趁犯嫌下車時一湧而上，不費一槍一彈將2名犯嫌壓制拘提到案。

警方表示，全案調查後將林姓犯嫌與劉姓犯嫌依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

全案發生在11日晚上7時許，員警在屏東市華山街與華二街口圍捕涉及槍砲案件2名犯嫌時，犯嫌涉拒捕並駕車衝撞警方偵防車，警方開了21槍制止，嫌犯趁隙駕車逃脫，途中還掉落1把改造手槍，犯嫌逃了數百公尺後因車子開進到死巷，選擇棄車徒步逃逸，警方展開全面搜捕。

至於附近超商遭流彈波及造成玻璃碎裂，所幸無人受傷，修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。

屏東縣 警察 國道

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