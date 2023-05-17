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獨／貨車駕駛毒駕撞死台中科技老闆 二審駁上訴判4年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣盧姓男子有施用安非他命遭查獲紀錄，前年1月間，開大貨車行經國道一號時，衝撞對向車道，撞死開賓士車的台中市涂姓科技業者，盧驗出毒品反應，盧男辯稱，案發前在朋友家烤肉，疑朋友吸毒，致他吸入煙霧，但未獲法官採信，二審昨天駁回盧上訴，仍依毒駕致死判4年。

判決指出，苗栗縣42歲盧姓男子在2014年間，有多次服用安非他命的紀錄，盧在前年1月10日凌晨3時許，駕駛大貨車行經國道一號北上138.7公里時，衝撞中央分隔島。

大貨車橫停在雙向車道上，盧的大貨車車頭、前半截車身衝向南下內側車道，當時57歲涂姓科技公司負責人在對向車道，駕駛新車要價400萬元的賓士，涂閃避不及，直接撞上，涂到院前即死亡。

警方在盧同意下驗尿，驗出有安非他命、甲基安非他命陽性反應，認為盧涉毒駕致人於死罪，移送法辦。

一審時，盧男否認犯行，辯稱驗尿前的96小時，沒有吸毒，只有到朋友家烤肉、喝酒，喝醉之後睡在朋友家，不知是否朋友在吸食安非他命，導致他吸入煙霧後驗出反應。

一審認為，根據衛福部函覆的資料，吸入含有安非他命等毒品的二手煙霧，在文獻上沒有因此驗出煙毒或安非他命毒品反應的研究報告，而盧男驗出的甲基安非他命濃度，經換算後503.6ng/mL，已超過大數據統計分析，不能安全駕駛標準500ng/mL的標準，認定犯行明確，加上盧沒有賠償被害家屬損失，依法毒駕致死罪，判刑4年。

盧男認為量刑過重，上訴台中高分院，二審仍維持一審認定，昨天駁回上訴，維持判刑4年，可上訴。

盧姓男子前年駕駛大貨車行經國道一號苗栗銅鑼段時，撞死開賓士的涂姓科技業者，盧涉毒駕致死罪，二審宣判，判刑4年。記者陳宏睿／翻攝
盧姓男子前年駕駛大貨車行經國道一號苗栗銅鑼段時，撞死開賓士的涂姓科技業者，盧涉毒駕致死罪，二審宣判，判刑4年。記者陳宏睿／翻攝
盧姓男子前年駕駛大貨車行經國道一號苗栗銅鑼段時，撞死開賓士的涂姓科技業者，盧涉毒駕致死罪，二審宣判，判刑4年。記者陳宏睿／翻攝
盧姓男子前年駕駛大貨車行經國道一號苗栗銅鑼段時，撞死開賓士的涂姓科技業者，盧涉毒駕致死罪，二審宣判，判刑4年。記者陳宏睿／翻攝

車道 毒品 毒駕

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