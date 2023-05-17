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影／男子攜毒遭警攔檢 駕車逃逸自撞遭逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

25歲林姓男子今天凌晨駕車行經台南市民族路段停等紅燈時，因為車內散出毒品異味為巡邏警員察覺而上前欲實施攔檢，林拒檢駕車逃逸，因太過緊張轉彎失控，自撞海安路人行道上才停下來，警方發現車內有K他命毒品，但林自稱身體不適，警方先戒護就醫。

警方調查，林姓男子（嘉義市人）今天凌晨零點36分，駕駛白色轎車在台南市民族路段停等紅燈時，因為車內散出毒品異味為巡邏經過市警二分局南門派出所警員察覺，警方要上前欲實施攔檢，但林一見警察趨前竟拒檢駕車逃逸。

林疑因緊張轉彎失控，僅開了30公尺即自撞海安路人行道，並為後方到場的警員喝令控制，並於車內發現有K他命毒品數包、K菸盤物品。林男無明顯外傷，但自稱身體不適，由員警戒護就醫檢查。警方說，將等他出院追查涉嫌持有毒品相關刑責，並追查毒品來源。

林姓男子涉嫌持有K毒遇警盤查拒檢，駕車自撞人行道後車子才停下來。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌持有K毒遇警盤查拒檢，駕車自撞人行道後車子才停下來。記者黃宣翰／翻攝

毒品 人行道 自撞

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