影／男子攜毒遭警攔檢 駕車逃逸自撞遭逮

25歲林姓男子今天凌晨駕車行經台南市民族路段停等紅燈時，因為車內散出毒品異味為巡邏警員察覺而上前欲實施攔檢，林拒檢駕車逃逸，因太過緊張轉彎失控，自撞海安路人行道上才停下來，警方發現車內有K他命毒品，但林自稱身體不適，警方先戒護就醫。

警方調查，林姓男子（嘉義市人）今天凌晨零點36分，駕駛白色轎車在台南市民族路段停等紅燈時，因為車內散出毒品異味為巡邏經過市警二分局南門派出所警員察覺，警方要上前欲實施攔檢，但林一見警察趨前竟拒檢駕車逃逸。