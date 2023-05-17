輪椅哥又涉洗錢遭羈押

宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌洗錢逾一點四億元，遭檢警逮捕。記者陳宏睿／翻攝 宜蘭縣吳姓男子不良於行，被稱「輪椅哥」，曾偽造個資造成多名地主七點五億元損失，去年底被判刑十八年六月；他又涉以人頭公司戶替詐騙集團洗錢逾一點四億元，還佯稱是虛擬貨幣交易。檢警二波逮捕廿三人，吳等五人遭聲押獲准。

四十九歲吳男曾出車禍、不良於行，二○一八年至二○一九年間透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人至法院聲請「假調解」，再前往地政所辦過戶，造成新北等地地主七點五億元損失。全案去年底基隆地院審結，吳被判刑十八年六月。

吳男在審理期間，涉嫌與廿四歲洪姓、卅七歲范姓男子等人組洗錢集團，由洪招募人頭成立公司，再利用公司帳戶收受詐騙贓款，轉入范男等人第二層、第三層公司、個人帳戶，最後再提領交給幕後金主，藉此洗錢。

吳等人還在手機內偽造對話紀錄佯稱是虛擬貨幣幣商，藉口「借貸」申辦人頭公司，並稱虛擬貨幣交易過程有「ＫＹＣ（企業確認客戶身分程序）」驗證程序，藉此在檢警查緝時，有偽造紀錄可卸責。

警方共查扣卅萬現金、吳男名下虛擬貨幣泰達幣一千萬元；初步清查，吳等人從去年六月至今年四月，使用十一間人頭公司詐騙一四三名被害人，洗錢金額達一點四億元。