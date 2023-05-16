聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東2男拒捕衝撞警車遭開21槍仍逃逸 警追緝6天今在台南逮人
屏東警方在基督教醫院附近圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭拒捕林姓男子開車衝撞，警方開21槍仍無法阻止他們逃逸，流彈波及周邊超商，造成超商玻璃碎裂。經6天追緝，今天下午在台南新營服務區逮補2名犯嫌，帶回屏東後依法送辦。
屏東基督教醫院附近11日晚間7點半左右發生槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭林男開車加速衝撞，警方隨即開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，採證結束後，修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。
林男、劉男逃逸後開車衝進附近死巷，隨即棄車徒步逃離，過程中在屏基大門路口大連路與莊敬街遺落一把非制式手槍及數發子彈，經警方調閱周邊監視器，並擴大搜捕，經6天追緝，鎖定男子更換駕駛的車輛，今天下午3點在台南新營服務區落網，將2名男子帶回屏東後依法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言