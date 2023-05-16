屏東2男拒捕衝撞警車遭開21槍仍逃逸 警追緝6天今在台南逮人

屏東警方在基督教醫院附近圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭拒捕林姓男子開車衝撞，警方開21槍仍無法阻止他們逃逸，流彈波及周邊超商，造成超商玻璃碎裂。經6天追緝，今天下午在台南新營服務區逮補2名犯嫌，帶回屏東後依法送辦。

屏東基督教醫院附近11日晚間7點半左右發生槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭林男開車加速衝撞，警方隨即開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，採證結束後，修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。