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屏東2男拒捕衝撞警車遭開21槍仍逃逸 警追緝6天今在台南逮人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東警方在基督教醫院附近圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭拒捕林姓男子開車衝撞，警方開21槍仍無法阻止他們逃逸，流彈波及周邊超商，造成超商玻璃碎裂。經6天追緝，今天下午在台南新營服務區逮補2名犯嫌，帶回屏東後依法送辦。

屏東基督教醫院附近11日晚間7點半左右發生槍擊案，警方圍捕涉及槍砲案件嫌犯時，遭林男開車加速衝撞，警方隨即開21槍回擊，附近超商遭流彈波及玻璃碎裂，幸無人受傷，採證結束後，修繕花費依警械使用事件補償辦法辦理。

林男、劉男逃逸後開車衝進附近死巷，隨即棄車徒步逃離，過程中在屏基大門路口大連路與莊敬街遺落一把非制式手槍及數發子彈，經警方調閱周邊監視器，並擴大搜捕，經6天追緝，鎖定男子更換駕駛的車輛，今天下午3點在台南新營服務區落網，將2名男子帶回屏東後依法送辦。

屏東縣基督教醫院附近11日晚間傳槍擊案，2名拒捕槍砲犯躲21槍逃逸，今下午台南落網，詢後依法送辦。圖／讀者提供
屏東縣基督教醫院附近11日晚間傳槍擊案，2名拒捕槍砲犯躲21槍逃逸，今下午台南落網，詢後依法送辦。圖／讀者提供
屏東縣基督教醫院附近11日晚間傳槍擊案，2名拒捕槍砲犯躲21槍逃逸，今下午台南落網，詢後依法送辦。圖／讀者提供
屏東縣基督教醫院附近11日晚間傳槍擊案，2名拒捕槍砲犯躲21槍逃逸，今下午台南落網，詢後依法送辦。圖／讀者提供

屏東 台南 超商 槍擊

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