「台版劉德華」四海幫前幫主張建英將辦告別式 警大陣仗戒備

有台版劉德華稱號的四海幫第六任幫主「弟哥」張建英，5月10日因癌症併發心肺衰竭，病逝台大醫院，享壽71歲；四海幫與家屬訂6月9日舉辦告別式，地點在第一殯儀館景行廳，由現任幫主張存偉擔任治喪委員會主委，副幫主張國峻擔任副主委，前幫主楊德昀擔任榮譽主委，前代理幫主董克誠擔任治喪委員，警方將大陣仗戒備。

據了解，張建英生前喜好交友，人脈跨足政界、警界、醫界、金融界乃至影視圈，不少人已在第一時間前往靈堂捻香，包括竹聯幫「寶和會」前會長邵柏傑等，邵也是第一天唯一的外省幫大哥前往弔唁之人。四海幫秘書處開會後，決定在6月9日替「弟哥」舉辦告別式。

張建英生前在江湖有一定名望，透過影響力解決不少人疑難雜症，只要他出面話事，多數人都會「借過」。他人生最後的病程，除了家人陪伴外，藝人米可白前夫、尾牙大王謝銘杰也幫忙張羅許多要事。