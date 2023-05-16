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影／弘仁會成員在三重赤腳狂奔 通緝隔天就被逮
竹聯幫弘仁會1名林姓成員最近密集在新北市三重地區出沒，殊不知早已被警方盯上，他12日剛被發布洗錢通緝，三重警分局13日便將他緝拿歸案。林男不想坐牢死命狂奔，跑到鞋子掉了也不管，被逮聲稱「有跑有機會！」
據了解，林男年紀輕輕只有23歲，已有傷害、恐嚇、毒品、槍砲、妨害自由等前科累累，出入開賓士轎車，常混跡三重、蘆洲、新莊一帶，但居無定所。新北市警方近期擴大掃黑，警方早已鎖定他藏匿在三重區三民街附近，監控多時。
林男近因洗錢案被判刑2個月，但逾期未報到服刑，12日被新北地檢署發布通緝。慈福派出所員警13日下午趁他開車到三重區三民街某超商購物，出面盤查，他先假意配合卻趁隙拔腿狂奔，跑到鞋子掉了也不顧，但只跑約100公尺便被制伏。
員警凶他：「跑啥呢？」林男的回答也很直白「有跑有機會！難不成坐以待斃。」全案於警詢之後解送新北地檢署，必須入監服刑。
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