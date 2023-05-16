影／宜蘭輪椅哥曾詐地主7.5億 抓不怕又洗錢1.4億落網

宜蘭縣吳姓男子不良於行，被稱為「輪椅哥」，曾偽造地主個資，造成新北等地主7.5億元損失，去年底才被判刑18年6月，但又涉以人頭公司戶，替詐騙集團洗錢超過1.4億元，更偽造對話紀錄，佯稱是虛擬貨幣交易。檢警陸續帶回吳等23人，吳遭聲押獲准。

宜蘭縣吳姓男子（49歲）曾出車禍、不良於行，2018年至2019年間，曾透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人，前往法院聲請「假調解」，再持該司法文書前往地政所辦過戶，造成新北等地多名地主7.5億元損失。當時吳等多名共犯，就曾被刑事局中打查獲，此案去年底才在基隆地院審結，判刑18年6月。

未料吳男在案件審理期間，仍持續不法犯行，涉嫌與洪姓（24歲）、范姓男子（37歲）等人組洗錢集團，由洪招募人頭成立公司，再利用人頭公司帳戶，收受詐騙贓款後，轉入范男等人的第二層、第三層公司、個人帳戶內，最後提領出贓款給幕後金主，藉此掩飾洗錢不法。

吳男等人為了避免檢警查緝，在手機內偽造對話紀錄，佯稱是虛擬貨幣幣商，還藉口是以「借貸」申辦人頭公司，更說虛擬貨幣交易過程，有「KYC（企業確認客戶身分程序）」驗證虛擬貨幣交易程序，藉此在檢警查緝上門時，有此偽造紀錄可供卸責。

刑事局中打五隊報請新北地檢署惟股檢察官指揮後，與台北市信義警分局、新北市刑大、桃園市刑大、台中市刑大、霧峰、太平警分局、彰化縣鹿港警分局等單位，共組專案小組，第一波先在去年9月在新北等地，查獲洪男等10人到案，4月13日再查緝吳男等13人到案。

全案查扣現金30萬餘元、吳男名下虛擬貨幣泰達幣1000萬元，經初步清查，吳男等人從去年6月至今年4月被查獲為止，已使用11間人頭公司，詐騙被害人143名，洗錢金額達1.4億元。