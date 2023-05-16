快訊

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案「非郭不可」

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

周休三日學校可行嗎？教團殘酷點「暑假恐剩二周」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭輪椅哥曾詐地主7.5億 抓不怕又洗錢1.4億落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

宜蘭縣吳姓男子不良於行，被稱為「輪椅哥」，曾偽造地主個資，造成新北等地主7.5億元損失，去年底才被判刑18年6月，但又涉以人頭公司戶，替詐騙集團洗錢超過1.4億元，更偽造對話紀錄，佯稱是虛擬貨幣交易。檢警陸續帶回吳等23人，吳遭聲押獲准。

宜蘭縣吳姓男子（49歲）曾出車禍、不良於行，2018年至2019年間，曾透過人頭偽造假地主個資，委人冒充地主、債權人，前往法院聲請「假調解」，再持該司法文書前往地政所辦過戶，造成新北等地多名地主7.5億元損失。當時吳等多名共犯，就曾被刑事局中打查獲，此案去年底才在基隆地院審結，判刑18年6月。

未料吳男在案件審理期間，仍持續不法犯行，涉嫌與洪姓（24歲）、范姓男子（37歲）等人組洗錢集團，由洪招募人頭成立公司，再利用人頭公司帳戶，收受詐騙贓款後，轉入范男等人的第二層、第三層公司、個人帳戶內，最後提領出贓款給幕後金主，藉此掩飾洗錢不法。

吳男等人為了避免檢警查緝，在手機內偽造對話紀錄，佯稱是虛擬貨幣幣商，還藉口是以「借貸」申辦人頭公司，更說虛擬貨幣交易過程，有「KYC（企業確認客戶身分程序）」驗證虛擬貨幣交易程序，藉此在檢警查緝上門時，有此偽造紀錄可供卸責。

刑事局中打五隊報請新北地檢署惟股檢察官指揮後，與台北市信義警分局、新北市刑大、桃園市刑大、台中市刑大、霧峰、太平警分局、彰化縣鹿港警分局等單位，共組專案小組，第一波先在去年9月在新北等地，查獲洪男等10人到案，4月13日再查緝吳男等13人到案。

全案查扣現金30萬餘元、吳男名下虛擬貨幣泰達幣1000萬元，經初步清查，吳男等人從去年6月至今年4月被查獲為止，已使用11間人頭公司，詐騙被害人143名，洗錢金額達1.4億元。

此案依詐欺、洗錢防制法、組織等罪，將吳等23人移送新北地檢署偵辦，檢方訊問後，聲押吳等5人獲准。

宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網，出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網，出動特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子（紅圈）等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網派特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子（紅圈）等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網派特警攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，還偽造對話紀錄，佯稱是幣商。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，還偽造對話紀錄，佯稱是幣商。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打分2波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回涉案23人，查扣現金、虛擬貨幣等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回涉案23人，查扣現金、虛擬貨幣等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回涉案23人，查扣現金、虛擬貨幣等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回涉案23人，查扣現金、虛擬貨幣等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回吳等涉案23人。記者陳宏睿／翻攝
宜蘭縣吳姓男子等人涉嫌籌組洗錢集團，利用人頭戶洗錢1.4億元，刑事局中打帶回吳等涉案23人。記者陳宏睿／翻攝

虛擬貨幣 洗錢

延伸閱讀

高鐵宜蘭特區面積增1倍？縣府證實中央朝擴大研議

「瞞天過海」真實上演！台男當內鬼 詐菲國賭場8千萬

教鄭南榕扯侯友宜.. 游淑慧：扁貪汙致中洗錢列補充教材

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

相關新聞

影／宜蘭輪椅哥曾詐地主7.5億 抓不怕又洗錢1.4億落網

宜蘭縣吳姓男子不良於行，被稱為「輪椅哥」，曾偽造地主個資，造成新北等地主7.5億元損失，去年底才被判刑18年6月，但又涉...

天道盟同心會租名車不還恐嚇「拿錢買回」 和運也受害

天道盟同心會吳濬豪、吳志洋兄弟檔，在新北市蘆洲區開設合發當鋪，以合法掩飾非法，找來公司負責人充當人頭向和運租車、歐悅租賃...

台南安平菸酒行大亂鬥傳槍響 警方起出改造衝鋒槍

台南市安平區昨天發生兩派人馬鬥毆，還有人在菸酒行開槍，警方查出菸酒行店家29歲黃姓男子涉嫌持改造衝鋒槍，在菸酒行2樓由內...

珠寶公司賣手鐲誆騙民眾投資上千萬 共犯驚見警察

富玉珠寶公司2018年起推銷「翡翠手鐲」、「翡翠套組」等商品，誆稱將透過蘇富比等國際拍賣機構拍賣，屆時可大幅增值，誘騙2...

士官持刀行搶夜歸婦女 海軍司令部：懲處汰除絕不寬貸

澎湖縣今晨發生夜歸女子在住家前遭搶案件，歹徒得手1萬500元逃逸，警方事後將嫌犯緝捕歸案，查出竟是海軍左營一名中士士官；...

幫台版柬埔寨案查個資、玩黑吃黑 前警所長羈押抗告遭駁

台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻涉「台版柬埔寨案」，輿論譁然，士林地檢署依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪聲押禁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦