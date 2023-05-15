台南安平菸酒行大亂鬥傳槍響 警方起出改造衝鋒槍

台南市安平區昨天發生兩派人馬鬥毆，還有人在菸酒行開槍，警方查出菸酒行店家29歲黃姓男子涉嫌持改造衝鋒槍，在菸酒行2樓由內朝外開槍，嚇阻在1樓砸店仇家，事後將槍藏在菸酒行後方草叢，警詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌將黃法辦。黃的陳姓仇家也被警方依眾聚鬥毆罪嫌法辦。

安平區安平路某酒店昨天清晨3點多發生26歲陳姓男子離場前，疑因不滿29歲黃姓男子看他一眼，陳對黃說「跨殺小」（台語）後，遭黃打傷臉部，雙方約到安億路某菸酒行談判；陳的友人於清晨4點30分率眾到1樓菸酒行後，砸毀店內陳設，突然槍聲大作，有人開槍後，眾人四散離去。

警方獲報在菸酒行查扣未擊發子彈31發，但未發現槍枝，2樓破裂玻璃有銅反應，研判有人開槍。各帶回黃一方13人，陳一方9人詢問。

一開始黃沒承認開槍，直到昨晚10點多才供出實情，帶警方在菸酒行後方草叢取出犯案改造衝鋒槍1把。黃表示當時菸酒行2樓有其他女性在場，他開槍並沒有對準人。

警詢後，黃被依殺人未、槍砲等罪嫌移送法辦，其他12名同夥涉聚眾鬥毆罪嫌送辦。 陳姓男子經警方拘提到案，一方9人也依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

台南市警四分局說，警方持續清查向上溯源查明槍枝來源，並追緝相關涉案人員，對於不法行為絕對毋枉毋縱、追查到底嚴懲不貸。

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