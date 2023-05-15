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板橋警跨區合作台南、嘉義警 攻破毒品分裝場、兵工廠
新北市板橋警分局日前接獲情資，指一名梁姓男子疑在台南柳營及善化地區經營毒品咖啡包分裝場，遂會同台南市警局麻豆、善化及新營等分局、嘉義縣警局布袋分局共組專案小組，一舉攻破毒品分裝場，也同時查獲兵工廠。
專案小組歷經數月監控、蒐證，上周二（9日）持搜索票在台南柳營、善化攻破毒品分裝場及改槍兵工廠。
警方在現場查扣284包毒品咖啡包、2包毒品咖啡包原料、K他命、梅錠、包裝設備、粉碎機、包裝袋、毒品分裝器具等證物，現場也起獲2把克拉克改造槍械、1把金牛座改造槍械、80餘顆子彈、槍管、彈頭、彈殼、火藥、改造槍械工具等。
專案小組現場逮捕梁姓（35歲）、林姓（27歲）兩名男子，據了解嫌犯為吸引毒蟲顧客上門，毒品咖啡包外裝還客製化，像是日前出現過的廖老大、海尼根等包裝，還出現知名茶牌「福建安溪鐵觀音」的包裝，為吸引買氣，無所不用其極。
梁姓及林姓兩男詢後被依槍炮彈藥刀械及毒品危害防制條例，移送台南地檢署偵辦，建請羈押梁男獲准，警方持續向上溯源、追查毒品流向。
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