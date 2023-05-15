快訊

魔獸專訪／10年後與林書豪在台相見歡 霍華德：看到成熟版「林來瘋」

確定挑戰王世堅！黃呂錦茹證實：游淑慧要選大同南士林

宣布將組建政府！前進黨領袖皮塔：我是泰國下一任總理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋警跨區合作台南、嘉義警 攻破毒品分裝場、兵工廠

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市板橋警分局日前接獲情資，指一名梁姓男子疑在台南柳營及善化地區經營毒品咖啡包分裝場，遂會同台南市警局麻豆、善化及新營等分局、嘉義縣警局布袋分局共組專案小組，一舉攻破毒品分裝場，也同時查獲兵工廠。

專案小組歷經數月監控、蒐證，上周二（9日）持搜索票在台南柳營、善化攻破毒品分裝場及改槍兵工廠。

警方在現場查扣284包毒品咖啡包、2包毒品咖啡包原料、K他命、梅錠、包裝設備、粉碎機、包裝袋、毒品分裝器具等證物，現場也起獲2把克拉克改造槍械、1把金牛座改造槍械、80餘顆子彈、槍管、彈頭、彈殼、火藥、改造槍械工具等。

專案小組現場逮捕梁姓（35歲）、林姓（27歲）兩名男子，據了解嫌犯為吸引毒蟲顧客上門，毒品咖啡包外裝還客製化，像是日前出現過的廖老大、海尼根等包裝，還出現知名茶牌「福建安溪鐵觀音」的包裝，為吸引買氣，無所不用其極。

梁姓及林姓兩男詢後被依槍炮彈藥刀械及毒品危害防制條例，移送台南地檢署偵辦，建請羈押梁男獲准，警方持續向上溯源、追查毒品流向。

板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影
板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影
板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影
板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影
板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影
板橋警跨區合作台南、嘉義警，攻破毒品分裝場、兵工廠。記者李易昌／攝影

毒品

延伸閱讀

阿姨站15層樓窗外淡定擦玻璃 眼尖網友一看嚇壞：這在板橋！

影／嘉義男持搶強盜茶行百萬 又被刑事局逮擁4槍308彈

獨／超級響尾蛇飛彈升空服勤 應對共機越過海峽中線挑釁

林淑雅為人權發聲！達賴喇嘛贈最高榮譽 「哈達」 蔡總統今赴嘉義弔唁

相關新聞

男子當街強押前女友 警6小時內逮3嫌送辦

新北新店昨天上午發生女子遭人強押上車案件。陳姓男子不滿賴姓前女友拿走他新台幣30萬元，因此夥同另2嫌強押賴女上車，還持棍...

板橋警跨區合作台南、嘉義警 攻破毒品分裝場、兵工廠

新北市板橋警分局日前接獲情資，指一名梁姓男子疑在台南柳營及善化地區經營毒品咖啡包分裝場，遂會同台南市警局麻豆、善化及新營...

影／澎縣夜歸女子遭持刀行搶 警方1小時內偵破

澎湖陳姓男子今天清晨在馬公最大集合式住宅「龍行新城」持刀埋伏，行搶一名夜歸婦人得款1萬多元得逞，搶劫過程雙方周旋20多分...

韓籍男子遊台被控打死女友遭收押 抗告爭自由被駁回

南韓金姓男子和李姓女友來台自由行，上月24日回國前夕，李女卻在飯店昏迷不治，檢警在李女後腦勺發現外傷，懷疑金男涉有重嫌，...

高雄駕駛路口當警察面大迴轉 不只吃罰單還被上銬

董姓男子前晚駕車行經高雄鳳山區新甲路與瑞北路口，直接大迴轉，被對面停等紅燈的巡邏警網目擊，趨前攔查；董下車受檢時，警方瞧...

影／嘉義男持搶強盜茶行百萬 又被刑事局逮擁4槍308彈

刑事局中部打擊犯罪中心持續肅槍，近日連破兩起改造槍砲工廠，其中嘉義縣徐姓男子，擔任小吃部員工，但被掌握涉在住處改造槍支，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦