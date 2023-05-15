男子當街強押前女友 警6小時內逮3嫌送辦

新北市新店區14日上午發生女子遭人強押上車案件。陳姓男子（前右）不滿賴姓前女友拿走他新台幣30萬元，因此夥同另2嫌強押賴女上車，還持棍棒毆打。警方6小時內逮人，詢後將3嫌移送台北地檢署偵辦。（翻攝照片） 中央社 新北新店昨天上午發生女子遭人強押上車案件。陳姓男子不滿賴姓前女友拿走他新台幣30萬元，因此夥同另2嫌強押賴女上車，還持棍棒毆打。警方6小時內逮人，詢後將3嫌移送偵辦。

新北市政府警察局新店分局昨天上午8時獲報，新和街有女子遭人強押上車。警方到場後，報案者劉姓男子表示，當時他載友人賴女找朋友拿衣服，突然有2人下車並拿棍棒攻擊賴女，強押賴女上車後逃逸。

警方立刻成立專案小組調查，賴女遭押上車後，先被帶到中和區換乘另輛租賃車輛，再輾轉被載到新店某汽車旅館，後續又轉往永和區某旅社，警方當天下午2時許在旅社內查獲43歲陳男、45歲宋男與34歲郭男以及遭棍棒攻擊的42歲賴女。

警方調查，陳嫌與賴女半個月前剛分手，陳嫌不滿賴女分手前陸續拿走他30萬元花用，但賴女認為是拿9萬元，2人對金額認知落差過大，陳嫌多次聯繫不上賴女，因此夥同宋男與郭男一同強押賴女上車後拘禁，要求賴女還30萬元。

據了解，陳男、宋男與郭男都是工人，賴女目前無業。3嫌有持棍棒攻擊賴女，造成賴女頭部撕裂傷出血、牙齒斷裂與臉部挫傷等明顯傷勢，不過意識清醒，已送醫治療。

警方詢後將陳男、宋男與郭男依涉殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。