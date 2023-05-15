高雄駕駛路口當警察面大迴轉 不只吃罰單還被上銬

董姓男子前晚駕車行經高雄鳳山區新甲路與瑞北路口，直接大迴轉，被對面停等紅燈的巡邏警網目擊，趨前攔查；董下車受檢時，警方瞧見踏板下方有毒品殘渣的K盤，又聞到董身上有酒味，結果酒測超標，當場被上銬送辦。

鳳山警分局新甲派出所副所長郭智宇、警員黃冠中，前晚9時許，巡邏行經新甲路與瑞北路口停等紅燈，發現28歲董姓男子駕駛的轎車在對街路口直接大迴轉，形跡可疑，待路口綠燈後，趨前攔查。

董男下車受檢開門時，警方瞧見駕駛座的踏墊有一個吸毒K盤，當下要求董男打開，盤子裡有白粉殘渣，經檢測是K他命毒品，董男坦承吸毒，警方又聞到他身上有濃厚酒味。

董辯稱是，凌晨喝的酒，以為酒精已退，警方當場對董施以酒測，結果酒測值高達每公升0.29毫克，當場將董上銬逮捕。

警詢後，除依違反毒品危害防制條例罪將董移送裁罰外，違規迴轉部分已違反道路交通管理處罰條例第49條，開出可處600元到1800元罰款，另酒駕則依公共危險罪移送高雄地檢偵辦。

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