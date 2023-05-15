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影／嘉義男持搶強盜茶行百萬 又被刑事局逮擁4槍308彈

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中部打擊犯罪中心持續肅槍，近日連破兩起改造槍砲工廠，其中嘉義縣徐姓男子，擔任小吃部員工，但被掌握涉在住處改造槍支，本月初查獲4把改造手槍、308發子彈，因徐多年前曾夥人持槍搶茶行得款百萬，出監後又擁大批槍彈，引發檢警關注，幸即時查獲，避免危害社會。

刑事局中打五隊接獲情資，嘉義、高雄等地，有歹持非法改造槍支，五隊與高雄市刑大、苓雅警分局、嘉義縣刑大、布袋警分局等單位，共組專案小組，分別在2月17日、上月27日、本月4日，查獲桃園市許姓男子（44歲）、高雄市莊姓男子（25歲）、嘉義縣徐姓男子（53歲）等3人，查獲改造手槍7把、子彈412發、槍支零件及改造工具一批。

其中在本月4日在嘉義布袋查獲的徐姓男子，即持有4把改造手槍、子彈308發，火力驚人，而徐雖然在小吃部任職，但在2006年間7月間，曾與多名共犯，持改造手槍、西瓜刀等凶器，行搶嘉義市一家茶行，強盜現金超過百萬元，還將贓款朋分花用殆盡。

徐男也因強盜等案件，遭法院判刑10年確定，近年才獲假釋出獄，但沒想到徐仍重操舊業，持有大批槍彈，專案小組也不排除徐男有犯案、或將槍彈變賣的意圖，幸好即時接獲情資後，阻止大批槍彈危害社會治安。

徐男在警詢後，僅承認持有該批槍彈，但對於是否有賣槍或其他意圖，則語焉不詳，全案依槍砲等罪移送嘉義地檢署，檢方訊問後，命徐以8萬元交保候傳。

另外，高雄市莊姓男子在上月27日時，因涉槍砲案到高雄橋頭地檢署出庭，出庭後又被專案小組在車內、住處各查獲一把改造手槍、子彈3發，以及3.16公克安非他命，涉案槍彈將先送往刑事局鑑定，另外莊涉毒品罪部分，先函送橋檢偵辦。

刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，嘉義縣徐姓男子持有4把改造手槍、308發子彈。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，嘉義縣徐姓男子持有4把改造手槍、308發子彈。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，查獲3名犯嫌，起獲7槍、412發子彈。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，查獲3名犯嫌，起獲7槍、412發子彈。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，查獲3名犯嫌，起獲7槍、412發子彈。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打五隊連日檢肅非法槍彈，查獲3名犯嫌，起獲7槍、412發子彈。記者陳宏睿／攝影

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